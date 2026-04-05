ΠΑΣΟΚ:-Μήπως-τώρα-η-κυβέρνηση-και-τα-αρμόδια-υπουργεία-θα-φιλοτιμηθούν-να-απαντήσουν-για-το-predator;

«Επί μέρες η κυβέρνηση σιωπά και επιλέγει να μην διαψεύδει τον προμηθευτή του predator ο οποίος υποστηρίζει ότι συνεργάστηκε με κρατικές υπηρεσίες και δεν έδρασε μόνος», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του.

Ειδικότερα αναφέρει πως «σήμερα η εφημερίδα ‘Το Βήμα’ αποκαλύπτει δημόσιο έγγραφο που δείχνει ότι η Intellexa υπήρξε σε προσύμφωνο συνεργασίας αντισυμβαλλόμενη με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» και ότι «μάλιστα περιγράφεται και ένα μέρος των ‘δυνατοτήτων’ του predator στην πρόταση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στην Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας».

«Μήπως τώρα η κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες των οποίων συμβάλλονται με την εταιρεία του predator, θα φιλοτιμηθούν να απαντήσουν; Χρησιμοποίησε το κράτος το predator; Ποιοι Υπουργοί και υψηλά ιστάμενοι -όπως γράφει ‘Το Βήμα’- είχαν ζωηρό ενδιαφέρον να προχωρήσει η χρηματοδότηση της εταιρείας;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ.

Σχολιάζει, τέλος, πως «κάθε μέρα που περνάει, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει για τα καλά, θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.