Τασούλας:-tα-διδάγματα-της-εξόδου-μας-λένε-πόσο-πολύτιμη-είναι-τελικά-η-ελευθερία-μας

Τη σημαντικότητα της επετείου της Ηρωϊκής Εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκημένων πριν από 200 χρόνια, επεσήμανε στις δηλώσεις του από τον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

“Η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου πριν 200 χρόνια αντανακλά στον υπέρτατο βαθμό τη δόξα, την απήχηση και τα διδάγματα συνολικά της ελληνικής επανάστασης του 1821”, επισήμανε.

Ο κ Τασούλας υπογράμμισε ότι “η δόξα της πολιορκίας του Μεσολογγίου δεν στεφανώνει τους βαρβάρους εισβολείς, στεφανώνει τους ελεύθερους πολιορκημένους που έκαναν πράξη με την αυτοθυσία και τον ηρωισμό τους, το Ελευθερία ή Θάνατος”

Σημείωσε επίσης ότι “τα διδάγματα της εξόδου μας λένε πόσο πολύτιμη είναι τελικά η ελευθερία μας, με τι πρωτοφανείς και ανυπολόγιστες θυσίες κατακτήθηκε και πόσο ευλαβικά πρέπει να την προστατεύσουμε.

Προστατεύουμε λοιπόν σήμερα την ενότητά μας, προστατεύουμε την συνοχή μας.

Προστατεύουμε τις εθνικές μας αξίες που είναι ασπίδες μέσα στη διεθνή αναστάτωση που μας περιβάλλει.

Προστατεύουμε τελικά την ελευθερία που μας χάρισε και η έξοδος και ευγνωμονούμε για αυτό αιώνια τους Ελεύθερους Πολιορκημένους”

Ο κ. Τασούλας, μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, παρακολούθησε την παρέλαση και ακολούθως συμμετείχε στην πομπή της Εικόνας της Εξόδου προς τον Κήπο των Ηρώων, όπου κατέθεσε στεφάνι.

Στη συνέχεια, απένειμε τα έπαθλα στους νικητές του 78ου αγώνα «Δρόμος Θυσίας» και έκανε την παραπάνω δήλωση ενώ ακολούθως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο και ξεναγήθηκε στην έκθεση «Μεσολόγγι 1826 – 2026: Με τα χρώματα του Ντελακρουά», στην οποία παρουσιάζεται – για πρώτη φορά στη χώρα μας – το εμβληματικό έργο του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου».

