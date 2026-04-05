«Τον-έχουμε»:-Ο-Τραμπ-επιβεβαιώνει-τη-διάσωση-του-αγνοούμενου-Αμερικανού-αξιωματικού-από-το-Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε πλέον τη διάσωση του αξιωματικού οπλικών συστημάτων που αγνοούνταν μετά την κατάρριψη του F-15E αεροσκάφους του πάνω από το Ιράν.

Αναλυτικά η ανάρτηση με τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου

ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ! Αγαπητοί μου Αμερικανοί, τις τελευταίες ώρες οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ιστορία των ΗΠΑ, για έναν από τους εξαιρετικούς μας αξιωματικούς πληρώματος, ο οποίος είναι επίσης ένας ιδιαίτερα σεβαστός Συνταγματάρχης, και με χαρά σας ενημερώνω ότι είναι πλέον ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ!

Αυτός ο γενναίος μαχητής βρισκόταν πίσω από τις γραμμές του εχθρού, στα επικίνδυνα βουνά του Ιράν, κυνηγημένος από τους εχθρούς μας, που πλησίαζαν όλο και περισσότερο ώρα με την ώρα. Ωστόσο, δεν ήταν ποτέ πραγματικά μόνος, καθώς ο Αρχηγός του Κράτους, ο Υπουργός Πολέμου, ο Πρόεδρος των Επιτελείων και οι συναγωνιστές του παρακολουθούσαν τη θέση του 24 ώρες το 24ωρο και σχεδίαζαν επιμελώς τη διάσωσή του.

Κατόπιν δικής μου εντολής, οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ έστειλαν δεκάδες αεροσκάφη, εξοπλισμένα με τα πιο φονικά όπλα στον κόσμο, για να τον ανακτήσουν. Υπέστη τραυματισμούς, αλλά θα είναι απόλυτα καλά.

Αυτή η θαυματουργή επιχείρηση έρχεται επιπλέον μιας επιτυχημένης διάσωσης ενός ακόμη γενναίου πιλότου χθες, την οποία δεν επιβεβαιώσαμε για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τη δεύτερη επιχείρηση διάσωσης.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στη στρατιωτική μνήμη που δύο Αμερικανοί πιλότοι διασώζονται, ξεχωριστά, βαθιά σε εχθρικό έδαφος. ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΜΑΧΗΤΗ ΠΙΣΩ!

Το γεγονός ότι καταφέραμε να εκτελέσουμε και τις δύο επιχειρήσεις χωρίς καμία αμερικανική απώλεια ή ακόμη και τραυματισμό, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι έχουμε επιτύχει συντριπτική εναέρια υπεροχή στους ιρανικούς ουρανούς.

Αυτή είναι μια στιγμή που όλοι οι Αμερικανοί, Ρεπουμπλικανοί, Δημοκρατικοί και όλοι οι άλλοι, πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι και ενωμένοι. Έχουμε πραγματικά τον καλύτερο, πιο επαγγελματικό και φονικό στρατό στην Ιστορία του Κόσμου.

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!