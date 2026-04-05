Τουλάχιστον-22-άνθρωποι-τραυματίστηκαν-σε-εκτροχιασμό-τρένου-στη-Ρωσία,-δείτε-βίντεο

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα κατά τον εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας στην περιφέρεια Ουλιάνοφσκ, η οποία βρίσκεται περίπου 900 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές, οι οποίες διευκρίνισαν ότι κανένας άνθρωπος δεν έχασε τη ζωή του.

Επτά βαγόνια του τρένου που συνδέει το Τσέλιαμπινσκ, στα Ουράλια, με τη Μόσχα «εκτροχιάστηκαν» στο ατύχημα αυτό, το οποίο σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Αλεξέι Ρούσκιχ.

Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στον σταθμό του Μπριαντίνο, σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων από την πόλη Ουλιάνοφσκ, διευκρίνισε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας ότι μετέβη στο σημείο.

Σε πλάνα που μεταδόθηκαν από το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Vesti, φαίνονται τουλάχιστον δύο βαγόνια του τρένου που βρίσκονται πεσμένα στο πλάι των σιδηροδρομικών γραμμών, ενώ υπάρχει πυκνή ομίχλη.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο επιβάτες υποφέρουν από κατάγματα (…) και είκοσι άλλοι, ανάμεσα στους οποίους ένα παιδί, φέρουν μώλωπες», έγραψε παράλληλα σε ανάρτησή του στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας Τσέλιαμπινσκ Αλεξέι Τέκσλερ.

«Δεν υπάρχει νεκρός», υπογράμμισε.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 7 τραυματίες.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για παραβίαση των κανονισμών ασφαλείας και εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών μεταφορών, ανακοίνωσε η Ρωσική Επιτροπή Έρευνας, η οποία επιφορτίζεται με τις βασικές υποθέσεις ερευνών στη χώρα, διευκρινίζοντας ότι οι ερευνητές της έχουν μεταβεί στον τόπο του ατυχήματος.

Το τρένο μετέφερε 412 επιβάτες, σύμφωνα με υπεύθυνο της ρωσικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων (RZD), τον οποίο επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.