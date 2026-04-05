premium-στο-παρόν,-εκτόνωση-στο-μέλλον

Η αγορά πετρελαίου μπήκε σε μια ιδιόμορφη και σπάνια τροχιά: το U.S. Crude WTI πέρασε πάνω από το Brent, εξέλιξη που είχε να εμφανιστεί από το 2022. Η αφορμή δόθηκε από την ένταση στη Μέση Ανατολή και τη σκληρή γραμμή που υιοθέτησε ο Donald Trump απέναντι στο Ιράν, με τους traders να ενσωματώνουν άμεσο ρίσκο στις τιμές. Το WTI κινήθηκε προς τα 114 δολάρια, με μια επιθετική άνοδο που ξεπέρασε το Brent. Το κρίσιμο σημείο όμως βρίσκεται στη δομή των συμβολαίων.

Η καμπύλη του WTI εμφανίζει έντονη backwardation: τα κοντινά συμβόλαια τιμολογούνται υψηλότερα από τα μεταγενέστερα. Η αγορά «φορτώνει» premium στα βαρέλια που παραδίδονται άμεσα, ενώ τα συμβόλαια που προχωρούν προς το 2027 υποχωρούν στα 68 με 70 δολάρια. Η χρονική κατανομή των τιμών δίνει το στίγμα: ένταση τώρα, εκτόνωση αργότερα.

Γιατί όμως το WTI βρέθηκε πάνω από το Brent;

Πρώτος λόγος είναι ο διαφορετικός χρονισμός του ρίσκου. Το WTI αντιδρά στιγμιαία σε γεγονότα που αγγίζουν την ενεργειακή ασφάλεια των ΗΠΑ. Το Brent λειτουργεί ως παγκόσμιο benchmark και τα συμβόλαιά του «κουβαλούν» μεγαλύτερο χρονικό βάθος. Το front-month Brent ενσωματώνει ένα επιπλέον παράθυρο εβδομάδων, μέσα στο οποίο μπορεί να εμφανιστεί αποκλιμάκωση, μειώνοντας την ένταση του premium.

Δεύτερος λόγος αφορά τη γεωγραφία των ροών. Το Brent συνδέεται με θαλάσσιες μεταφορές από περιοχές όπως η Βόρεια Θάλασσα, η Δυτική Αφρική και η Μέση Ανατολή. Οι αγορές αυτές έχουν τη δυνατότητα ανακατεύθυνσης φορτίων, αξιοποίησης αποθεμάτων και χρήσης εναλλακτικών διαδρομών. Το αποτέλεσμα είναι ένα «μαξιλάρι» προσαρμογής που περιορίζει τις ακραίες κινήσεις στο benchmark.

Τρίτος λόγος είναι η ιδιαιτερότητα της αμερικανικής αγοράς. Η παραγωγή στις ΗΠΑ κινείται στα 13,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ η διυλιστική δυναμικότητα ξεπερνά τα 16 εκατ. βαρέλια. Τα διυλιστήρια έχουν σχεδιαστεί για βαρύτερα crude, ενώ η εγχώρια παραγωγή είναι κυρίως light sweet. Αυτό δημιουργεί ένα μόνιμο mismatch: εισαγωγές βαρέος αργού και ταυτόχρονα εξαγωγές ελαφρού. Σε περιόδους έντασης, αυτή η ανισορροπία μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ευαισθησία των εγχώριων τιμών.

Τέταρτος παράγοντας είναι το premium της άμεσης διαθεσιμότητας. Οι traders δίνουν αξία στη φυσική πρόσβαση σε βαρέλια που μπορούν να παραδοθούν τώρα, ιδιαίτερα όταν το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται στο επίκεντρο. Ακόμη και σε περίπτωση αποκλιμάκωσης, η επαναφορά των ροών απαιτεί χρόνο λόγω ζημιών σε υποδομές και logistics. Το Brent, από την άλλη, «διαβάζει» περισσότερο τη μεσοπρόθεσμη ισορροπία. Η καμπύλη του ενσωματώνει την υπόθεση ότι οι θαλάσσιες ροές θα εξομαλυνθούν και ότι οι εναλλακτικές διαδρομές και τα αποθέματα θα καλύψουν μέρος των απωλειών. Έτσι, η τιμολόγηση παραμένει χαμηλότερη σε σχέση με το WTI, το οποίο συγκεντρώνει το premium του άμεσου ρίσκου. Η διαφορά μεταξύ των δύο benchmarks λειτουργεί ως «θερμόμετρο» της στιγμής: το WTI δείχνει την ένταση στο παρόν, το Brent την προσδοκία για το πώς θα εξελιχθεί η ισορροπία των ροών τους επόμενους μήνες.

Και κάπου εδώ εμφανίζεται η αντίστιξη με το φυσικό αέριο. Από την έναρξη της έντασης στο Ιράν, το Henry Hub κινήθηκε προς τα 2,82 δολάρια ανά mmBtu, καταγράφοντας πτώση περίπου 21%. Η κίνηση τραβάει το βλέμμα, καθώς εξελίσσεται αντίθετα από το πετρέλαιο. Η εξήγηση βρίσκεται στη δομή της αγοράς φυσικού αερίου. Η περίοδος αυτή συνοδεύεται από χαμηλή εποχική ζήτηση: η θέρμανση έχει αποσυρθεί, η καλοκαιρινή κατανάλωση (cooling demand) δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί. Ταυτόχρονα, η παραγωγή στις ΗΠΑ διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και τα αποθέματα κινούνται άνετα πάνω από τα επίπεδα πίεσης.

Παράλληλα, το γεωπολιτικό σοκ περνά κυρίως μέσα από τις διεθνείς ροές LNG. Το Henry Hub λειτουργεί με βάση τα εσωτερικά θεμελιώδη της αμερικανικής αγοράς και όχι με την ίδια ένταση που καταγράφεται στις θαλάσσιες ροές ενέργειας. Έτσι, σχηματίζεται μια ενδιαφέρουσα δυαδικότητα: το πετρέλαιο αποτιμά τον άμεσο κίνδυνο στις ροές, ενώ το φυσικό αέριο παραμένει προσγειωμένο στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης της εγχώριας αγοράς των ΗΠΑ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

April 5, 2026