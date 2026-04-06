    Άγρια κόντρα Λαζαρίδη – Πολάκη: «Είχες διπλά βιβλία, ένα για τα μαύρα» – «Σκασμός τώρα μιλάω εγώ»

    Επεισοδιακή ήταν η πρώτη παρουσία του Μακάριο Λαζαρίδη ως Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ολομέλεια, με τον Παύλο Πολάκη να του επιτίθεται, καλώντας τον να αποδείξει ότι κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

    Το γάντι σήκωσε ο Μακάριος Λαζαρίδης, θυμίζοντας δηλώσεις του Χανιώτη βουλευτή που ως δήμαρχος είχε παραδεχτεί πως κατείχε διπλά βιβλία. «Να μας εξηγήσετε από πού είναι αυτά τα μαύρα. Και τι τα κάνατε; Αυτή την αηδία που αναφέρατε (για το πτυχίο) εγώ έχω τελειώσει το εργαστήρι ελευθέρων σπουδών του college of southeastern Europe.

    Το πτυχίο μου υπάρχει μπορώ να σας το δείξω», απάντησε ο υφυπουργός, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να λαμβάνει εκ νέου το λόγο και την αντιπαράθεση να χτυπάει «κόκκινο». «Σκασμός Λαζαρίδη, σκασμός! Τώρα μιλάω εγώ δεν θα πετάγεσαι!», φώναξε ο «αψύς» Κρητικός προκαλώντας, την σφοδρή αντίδραση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και του προεδρεύοντος Γιώργου Λαμπρούλη.

    Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω διάλογος:

    Πολάκης: Να πας μια βόλτα στα Σφακιά Λαζαρίδη και να δεις τι έκανα εγώ. Μουρμου. Μουρμου!

    – Φωνές από έδρανα ΝΔ

    Πολάκης: Να δεις τι έκανα εγώ ως δήμαρχος. Τότε που Σαμαράς και Βενιζέλος είχαν κατακρεουργήσει την ελληνικήκοινωνία, εγώ έβαζα τους Σφακιανούς αντί να δίνουν στεφάνια στις κηδείες….

    – Φωνές από έδρανα ΝΔ

    Πολάκης: Σκασμός Λαζαρίδη, σκασμός. Τώρα μιλάω εγώ δεν θα πετάγεσαι.

    Μακάριδης: Ζορίζεται…

    Πολάκης: Καθόλου δεν ζορίζομαι, εσύ ζορίζεσαι γιατί είσαι εδώ χωρίς πτυχίο.

    Λαμπρούλης: 14.11 δεν θα το κάνουμε αρένα εδώ μέσα. Το λόγο έχει η κα Λινού.

    Πολάκης: Πες μας που είναι το πτυχίο σου Λαζαρίδη και μετά ξανατραγούδα. Γιατί αρκετά σας χαϊδέψαμε μερικούς που είστε χούλιγκαν χούλιγκαν. Από εδώ και πέρα τέλος.

    Μάλιστα η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και εκτός μικροφώνου:

    Λαζαρίδης: Έτρωγες μαύρα και μιλάς. Άντε μπράβο.

    Πολάκης: Να πεις που είναι το πτυχίο σου αμόρφωτε!

    Λαζαρίδης: Έλα τώρα.

    Πολάκης: Αμόρφωτος είναι δεν κατάλαβα. Από εδώ και πέρα θα τα λέμε όλα. Τέλος η ανοχή.

