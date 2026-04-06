Άκαρπος-ο-διαγωνισμός-του-Υπερταμείου-για-το-Επιχειρηματικό-Πάρκο-Φυλής

Εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στον Δήμο Φυλής.

Εξέπνευσε η προθεσμία για την υποβολή προσφορών στον διεθνή διαγωνισμό για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση με σύμβαση παραχώρησης Επιχειρηματικού Πάρκου στη θέση «Σπηλιές» του Δήμου Φυλής, δίχως την κατάθεση προσφορών, σύμφωνα με το Υπερταμείο.

«Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργήθηκε από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου για λογαριασμό του Δήμου Φυλής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχαν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής» υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.