Άνοδος-σε-Ιαπωνία-και-Νότια-Κορέα-ενώ-οι-επενδυτές-αξιολογούν-τις-νέες-απειλές-Τραμπ-κατά-του-Ιράν 

Οι μετοχές στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα κατέγραψαν άνοδο τη Δευτέρα (6/4), ενώ αρκετές βασικές αγορές της Ασίας παρέμειναν κλειστές λόγω αργιών, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τραμπ εξαπέλυσε την Κυριακή (5/4) ένα νέο γύρο απειλών για επίθεση σε εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας και πολιτικές υποδομές του Ιράν, αρχής γενομένης από την Τρίτη, εάν η Τεχεράνη δεν άνοιγε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έντονη γλώσσα, ο Τραμπ υποσχέθηκε να φέρει «Κόλαση» στο Ιράν, αφού αμερικανικές δυνάμεις διέσωσαν έναν Αμερικανό αεροπόρο στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα. Αργότερα ανέφερε μια προθεσμία «Τρίτη, 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (ΗΠΑ)», χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Κυριακή στο MS NOW ότι η ημερομηνία αυτή αποτελεί τη νέα προθεσμία για να καταλήξει το Ιράν σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου «με τον Στρατό» στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα.

Ωστόσο, το Ιράν απέρριψε το τελεσίγραφο του Τραμπ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι η κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδός θα ανοίξει πλήρως μόνο αφού αποκατασταθούν για τις ζημιές από τον πόλεμο. Η Τεχεράνη συνέχισε τις επιθέσεις σε οικονομικούς στόχους και υποδομές στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών γραφείων πετρελαίου του Κουβέιτ.

Δίνοντας ενδείξεις προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες, το Axios ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τη διαμεσολάβηση ορισμένων κρατών του Κόλπου για μια πιθανή εκεχειρία 45 ημερών που θα μπορούσε να τερματίσει τη σύγκρουση, αν και οι πιθανότητες επίτευξης ακόμη και μιας μερικής συμφωνίας πριν από την προθεσμία της Τρίτης θεωρούνται μικρές.

«Το ερώτημα είναι αν μπορεί να επιτευχθεί ένα πιο ευνοϊκό αποτέλεσμα χωρίς έναν ακόμη γύρο συγκρούσεων, που θα μπορούσε να περιορίσει τις πιθανότητες αποκλιμάκωσης της έντασης μεσοπρόθεσμα», δήλωσε ο Homin Lin, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μακροοικονομίας στη Lombard Odier, προσθέτοντας ότι οι επενδυτές θα είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι στις συνεχείς ειδήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 διεύρυνε τα κέρδη του και κατέγραφε άνοδο 0,70% κλείνοντας στις 53,535.50 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix ενισχύθηκε κατά 0,6%. Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης Kospi αυξήθηκε κατά 1,37% στις 5,450.79 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 1,7%.

Στον αντίποδα, στην Ινδία, ο βασικός δείκτης Nifty 50 σημείωσε μικρή πτώση 0,19% στις 22,670.50 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι πολλές αγορές στην Ασία παρέμειναν κλειστές τη Δευτέρα λόγω αργιών, καθώς η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και το Χονγκ Κονγκ γιορτάζουν το Πάσχα, ενώ η ηπειρωτική Κίνα και η Ταϊβάν γιορτάζουν το Φεστιβάλ Qingming, γνωστό και ως «γιορτή καθαρισμού των τάφων».