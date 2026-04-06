Άρση-της-ασυλίας-του-ζητούν-οι-βουλευτές-της-ΝΔ-Λάκης-Βασιλειάδης-και-Χρήστος-Μπουκώρος

«Από τη μελέτη της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αφορά τη φερόμενη εμπλοκή μου στην υπόθεση, προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν υφίσταται καμία ένδειξη τέλεσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης εκ μέρους μου. Η αναφορά στο όνομά μου προκύπτει έμμεσα από συνομιλίες τρίτων, χωρίς να έχω οποιαδήποτε προσωπική επαφή με εμπλεκόμενα πρόσωπα, ούτε εγώ, ούτε συνεργάτες μου», επισημαίνει σε ανάρτησή του ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ, Λάκης Βασιλειάδης.

«Επιπλέον» -τονίζει- «από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο.

Ωστόσο, ο έλεγχος διενεργήθηκε κανονικά, χωρίς να δοθεί οποιαδήποτε παράταση, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση και χωρίς ο εν λόγω κτηνοτρόφος να λάβει σχετική επιδότηση. Συνεπώς, ακόμη και η πράξη που επιχειρείται να συσχετιστεί εμμέσως με το πρόσωπό μου δεν συνιστά παράνομη ενέργεια, ούτε προκάλεσε οποιαδήποτε ζημία, έστω και ελάχιστη, στα εθνικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια.

Για να μην υπάρξουν, ωστόσο, κενά ή αμφιβολίες στο πρόσωπό μου, πρόκειται να προχωρήσω την όλη διαδικασία μέχρι τέλους, ζητώντας αρχικά την άρση της ασυλίας μου, ώστε να λάμψει η αλήθεια. Θα κινηθώ και σε αυτή την περίπτωση όπως κάνω πάντα, με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και διαφάνεια. Αυτές είναι οι αρχές που επιτάσσει το πολιτικό και προσωπικό μου ήθος. Αυτές είναι αρχές με τις οποίες πορεύομαι σε όλη την πολιτική μου πορεία αλλά και στην προσωπική μου ζωή.

Βρίσκομαι δίπλα σε όλους, ανεξαιρέτως, τους συμπολίτες μου, έχω συνέχεια την πόρτα μου ανοιχτή σε όσους έχουν ανάγκη και για κάθε πρόβλημά τους. Βοηθάω και υπηρετώ τον τόπο μου με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα. Θα συνεχίσω να το κάνω με την ίδια θέληση, με τον ίδιο ζήλο, και με το ίδιο ενδιαφέρον μέσα στο πλαίσιο των πολιτικών και κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων, με ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα, με το κεφάλι ψηλά και με το μέτωπο καθαρό», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Βασιλειάδης.

Μπουκώρος: Η επικοινωνία μου σχετιζόταν με ζευγάρι νεαρών κτηνοτρόφων νόμιμων δικαιούχων επιδοτήσεων

Σε δήλωση προχώρησε και ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος.

Όπως αναφέρει «η επικοινωνία μου το 2021 σχετιζόταν με ζευγάρι νεαρών κτηνοτρόφων νόμιμων δικαιούχων επιδοτήσεων. Επικοινωνία για πραγματικούς και όχι εικονικούς παραγωγούς, για πραγματικά δύσκολες και όχι τεχνητές συνθήκες».

Και συμπληρώνει: «Δεν χρειάζομαι καμία κάλυψη βουλευτικής ασυλίας. Επραξα το καθήκον μου, με προσήλωση στο δίκαιο, το νόμιμο και το ηθικό».

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Τις τελευταίες ημέρες, σκεπάζει τη χώρα μία θλιβερή συζήτηση και πάλι για εμπλοκή πολιτικών προσώπων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το νόμιμο και το παράνομο, το ηθικό και το ανήθικο, το δίκαιο και το άδικο τσουβαλιάζονται στον δημόσιο λόγο. Τα οδυνηρά αποτελέσματα αυτής της δυσώδους διαδικασίας θα διαφανούν σύντομα και ελπίζω να μην πλήξουν την κοινωνική ηρεμία και σταθερότητα. Σίγουρα, όμως, όσοι κατασπάραξαν πόρους του ΟΠΕΚΕΠΕ μια χαρά βολεύονται με την ανθρωποφαγία βουλευτών για δίκαια αιτήματα πολιτών, η οποία εν τέλει καλύπτει το πραγματικό σκάνδαλο.

Σε ό,τι με αφορά, η επικοινωνία μου το 2021 σχετιζόταν με ζευγάρι νεαρών κτηνοτρόφων νόμιμων δικαιούχων επιδοτήσεων. Επικοινωνία για πραγματικούς και όχι εικονικούς παραγωγούς, για πραγματικά δύσκολες και όχι τεχνητές συνθήκες. Εξ αρχής, άλλωστε γνώριζα ότι το νεαρό ζευγάρι διαθέτει οικογενειακό, ιδιόκτητο και νόμιμο βοσκότοπο, γεγονός που αποτελεί διαχρονικά την πιο ισχυρή και νόμιμη προϋπόθεση για λήψη ενισχύσεων. Βοσκοτόπι με ζώα δηλαδή. Όλα μετρημένα, δηλωμένα και ελεγμένα. Όχι βοσκοτόπια χωρίς ζώα και δημόσιες εκτάσεις που παρουσιάζονταν με πλαστά ενοικιαστήρια με στόχο, όπως αποδείχθηκε, την κλοπή πόρων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε κάθε περίπτωση, ακλόνητη, αδιαπραγμάτευτη και πάντα υπό το φως της ημέρας παραμένει η πεποίθησή μου ότι δεν χρειάζομαι καμία κάλυψη βουλευτικής ασυλίας. Επραξα το καθήκον μου, με προσήλωση στο δίκαιο, το νόμιμο και το ηθικό.

Σεμνύνομαι να διατρανώνω ότι η κοινοβουλευτική μου πορεία και η αξιοπρέπειά μου αποτελούν την πολιτική περιουσία μου και δεν την παζαρεύω με κανέναν και για κανέναν λόγο.

Αναντίρρητα, ωστόσο, σε αυτή τη χώρα είναι αναγκαίο να συζητήσουμε σοβαρά και όχι ακραία υποκριτικά -όπως σήμερα συμβαίνει- τα καθήκοντα και το πλαίσιο πολιτικής δραστηριότητας των βουλευτών. Επιτέλους, ας δώσουμε απάντηση καθαρή.

Τελικά, στην Ελλάδα ο βουλευτής δικαιούται να εκπροσωπεί πολίτες που αισθάνονται αδικία από αδυναμίες, στρεβλώσεις και ενίοτε ανικανότητα της διοίκησης ή αρκεί να εξασφαλίζει την κάλυψη ισχυρών παραγόντων, προκειμένου να αισθάνεται ασφαλής στο έργο του;

Εξέλιπε πλέον κάθε περιθώριο δημιουργίας φθοροποιών εντυπώσεων από όπου και αν αυτές προέρχονται».

