Αίτηση Fuel Pass 2026 χωρίς ΑΦΜ: Τι ώρα ανοίγει – Η πληρωμή

Ανοίγει σήμερα, Μ. Δευτέρα, η πλατφόρμα για την αίτηση του Fuel Pass 2026. Σύμφωνα με την ανακοίνωση το vouchers.gov.gr ανοίγει στις 17:00. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για αιτήσεις λήγει στις 30 Απριλίου, όσοι όμως θέλουν να προλάβουν την πληρωμή του Πάσχα, θα πρέπει να κάνουν αίτηση το αργότερο μέχρι αύριο, Μ. Τρίτη 7 Απριλίου. Η πληρωμή γίνεται έπειτα από δύο εργάσιμες μέρες.
Αναλυτικά όλη η διαδικασία:
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Fuel Pass 2026
Δικαιούχοι ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα -συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών- φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 (όπως δηλώθηκαν το 2025) εντός των κάτωθι ορίων:
- Άγαμοι: έως 25.000 ευρώ
- Έγγαμοι/Μέρη Σ.Σ: έως 35.000 ευρώ
- Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ
- Προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο
- Πρόσθετη προσαύξηση μονογονεϊκών ανά τέκνο πέραν του πρώτου: 5.000 ευρώ
Η αίτηση για Fuel Pass 2026 βήμα – βήμα
- Μπαίνεις στο vouchers.gov.gr (ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ)
- Συνδέεσαι με κωδικούς TaxisNet
- Συμπληρώνεις τα στοιχεία που απαιτούνται
- Επιβεβαιώνεις:
– - και κινητό
– IBAN (αν επιθυμείς κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό)
- Δηλώνεις όχημα
- Επιλέγεις το όχημα για το οποίο ζητάς την επιδότηση
- Επιλέγεις τρόπο πληρωμής
– είτε ψηφιακή κάρτα
– είτε κατάθεση σε λογαριασμό
- Υποβάλλεις την αίτηση
Πώς θα γίνει η πληρωμή του Fuel Pass
Μετά την έγκριση της αίτησης, θα διαβιβαστεί εγκριτική απόφαση στο συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο, στη συνέχεια αποστέλλει στον δικαιούχο:
- Γραπτό μήνυμα (SMS) στο δηλωθέν κινητό τηλέφωνο με οδηγίες
- Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο ενεργοποίησης
Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, δεν δύναται να τροποποιηθεί.
Η οικονομική ενίσχυση θα πιστώνεται άμεσα, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Τα ποσά αναλυτικά με κάρτα ή κατάθεση
Τα ποσά του Fuel Pass ορίζονται ως εξής:
- Για ιδιοκτήτες ΙΧ σε νησιά: 60 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ για κατάθεση σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ)
- Για ιδιοκτήτες ΙΧ στην λοιπή Ελλάδα: 50 ευρώ σε άυλη κάρτα ή 40 ευρώ σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ))
- Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στα νησιά: 35 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα ή 30 ευρώ σε λογαριασμό
- Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στη λοιπή Ελλάδα: 30 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ σε λογαριασμό
Νησιωτικές περιοχές θεωρούνται: Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Νήσοι Αττικής, Σποράδες, Θάσος, Σκύρος, Σαμοθράκη, Αμμουλιανή.
Πού γίνεται δεκτή η Κάρτα Καυσίμων
Το ποσό της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες εμπόρων (Merchant Category Codes — MCC), όπως αυτές ορίζονται ρητά στην κοινή υπουργική απόφασης:
- Πρατήρια υγρών καυσίμων και αυτόματοι πωλητές καυσίμων (MCC 5541, 5542, 5983)
- Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: λεωφορεία, αστικές-προαστιακές συγκοινωνίες, πλοία-φέρι (MCC 4111, 4131, 4011)
- Σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών (MCC 4112)
- Ταξί (MCC 4121)
Ρητώς απαγορεύεται η ανάληψη μετρητών, η μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο και κάθε άλλη χρήση εκτός των ανωτέρω. Η κάρτα λειτουργεί αποκλειστικά μέσω ανέπαφων συναλλαγών (Web/Virtual POS).
Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας οχήματος:
Το δηλούμενο όχημα πρέπει υποχρεωτικά:
- να κυκλοφορεί κανονικά
- να είναι ασφαλισμένο
- να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας