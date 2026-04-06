Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, April 6
    Αίτηση Fuel Pass 2026 χωρίς ΑΦΜ: Τι ώρα ανοίγει – Η πληρωμή

    By Updated: Οικονομία No Comments3 Mins Read

    fuel pass 2026

    Ανοίγει σήμερα, Μ. Δευτέρα, η πλατφόρμα για την αίτηση του Fuel Pass 2026. Σύμφωνα με την ανακοίνωση το vouchers.gov.gr ανοίγει στις 17:00. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για αιτήσεις λήγει στις 30 Απριλίου, όσοι όμως θέλουν να προλάβουν την πληρωμή του Πάσχα, θα πρέπει να κάνουν αίτηση το αργότερο μέχρι αύριο, Μ. Τρίτη 7 Απριλίου. Η πληρωμή γίνεται έπειτα από δύο εργάσιμες μέρες.

    Αναλυτικά όλη η διαδικασία:

    Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Fuel Pass 2026

    Δικαιούχοι ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα -συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών- φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 (όπως δηλώθηκαν το 2025) εντός των κάτωθι ορίων:

    • Άγαμοι: έως 25.000 ευρώ
    • Έγγαμοι/Μέρη Σ.Σ: έως 35.000 ευρώ
    • Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ
    • Προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο
    • Πρόσθετη προσαύξηση μονογονεϊκών ανά τέκνο πέραν του πρώτου: 5.000 ευρώ

    Η αίτηση για Fuel Pass 2026 βήμα – βήμα 

    • Μπαίνεις στο vouchers.gov.gr (ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ)
    • Συνδέεσαι με κωδικούς TaxisNet
    • Συμπληρώνεις τα στοιχεία που απαιτούνται
    • Επιβεβαιώνεις:

    – - και κινητό

    – IBAN (αν επιθυμείς κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό)

    • Δηλώνεις όχημα
    • Επιλέγεις το όχημα για το οποίο ζητάς την επιδότηση
    • Επιλέγεις τρόπο πληρωμής

    – είτε ψηφιακή κάρτα

    – είτε κατάθεση σε λογαριασμό

    • Υποβάλλεις την αίτηση

    Πώς θα γίνει η πληρωμή του Fuel Pass 

    Μετά την έγκριση της αίτησης, θα διαβιβαστεί εγκριτική απόφαση στο συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο, στη συνέχεια αποστέλλει στον δικαιούχο:

    • Γραπτό μήνυμα (SMS) στο δηλωθέν κινητό τηλέφωνο με οδηγίες
    • Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο ενεργοποίησης

    Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, δεν δύναται να τροποποιηθεί.

    Η οικονομική ενίσχυση θα πιστώνεται άμεσα, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

    Τα ποσά αναλυτικά με κάρτα ή κατάθεση

    Τα ποσά του Fuel Pass ορίζονται ως εξής:

    • Για ιδιοκτήτες ΙΧ σε νησιά: 60 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ για κατάθεση σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ)
    • Για ιδιοκτήτες ΙΧ στην λοιπή Ελλάδα: 50 ευρώ σε άυλη κάρτα ή 40 ευρώ σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ))
    • Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στα νησιά: 35 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα ή 30 ευρώ σε λογαριασμό
    • Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στη λοιπή Ελλάδα: 30 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ σε λογαριασμό

    Νησιωτικές περιοχές θεωρούνται: Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Νήσοι Αττικής, Σποράδες, Θάσος, Σκύρος, Σαμοθράκη, Αμμουλιανή.

    Πού γίνεται δεκτή η Κάρτα Καυσίμων

    Το ποσό της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες εμπόρων (Merchant Category Codes — MCC), όπως αυτές ορίζονται ρητά στην κοινή υπουργική απόφασης:

    • Πρατήρια υγρών καυσίμων και αυτόματοι πωλητές καυσίμων (MCC 5541, 5542, 5983)
    • Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: λεωφορεία, αστικές-προαστιακές συγκοινωνίες, πλοία-φέρι (MCC 4111, 4131, 4011)
    • Σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών (MCC 4112)
    • Ταξί (MCC 4121)

    Ρητώς απαγορεύεται η ανάληψη μετρητών, η μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο και κάθε άλλη χρήση εκτός των ανωτέρω. Η κάρτα λειτουργεί αποκλειστικά μέσω ανέπαφων συναλλαγών (Web/Virtual POS).

    Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας οχήματος:

    Το δηλούμενο όχημα πρέπει υποχρεωτικά:

    • να κυκλοφορεί κανονικά
    • να είναι ασφαλισμένο
    • να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας

     

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.