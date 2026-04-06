Αίτηση Fuel Pass 2026 χωρίς ΑΦΜ: Τι ώρα ανοίγει – Η πληρωμή

Ανοίγει σήμερα, Μ. Δευτέρα, η πλατφόρμα για την αίτηση του Fuel Pass 2026. Σύμφωνα με την ανακοίνωση το vouchers.gov.gr ανοίγει στις 17:00. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για αιτήσεις λήγει στις 30 Απριλίου, όσοι όμως θέλουν να προλάβουν την πληρωμή του Πάσχα, θα πρέπει να κάνουν αίτηση το αργότερο μέχρι αύριο, Μ. Τρίτη 7 Απριλίου. Η πληρωμή γίνεται έπειτα από δύο εργάσιμες μέρες.

Αναλυτικά όλη η διαδικασία:

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Fuel Pass 2026

Δικαιούχοι ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα -συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών- φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 (όπως δηλώθηκαν το 2025) εντός των κάτωθι ορίων:

Άγαμοι: έως 25.000 ευρώ

Έγγαμοι/Μέρη Σ.Σ: έως 35.000 ευρώ

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ

Προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο

Πρόσθετη προσαύξηση μονογονεϊκών ανά τέκνο πέραν του πρώτου: 5.000 ευρώ

Η αίτηση για Fuel Pass 2026 βήμα – βήμα

Μπαίνεις στο vouchers.gov.gr (ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ)

Συνδέεσαι με κωδικούς TaxisNet

Συμπληρώνεις τα στοιχεία που απαιτούνται

Επιβεβαιώνεις:

– - και κινητό

– IBAN (αν επιθυμείς κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό)

Δηλώνεις όχημα

Επιλέγεις το όχημα για το οποίο ζητάς την επιδότηση

Επιλέγεις τρόπο πληρωμής

– είτε ψηφιακή κάρτα

– είτε κατάθεση σε λογαριασμό

Υποβάλλεις την αίτηση

Πώς θα γίνει η πληρωμή του Fuel Pass

Μετά την έγκριση της αίτησης, θα διαβιβαστεί εγκριτική απόφαση στο συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο, στη συνέχεια αποστέλλει στον δικαιούχο:

Γραπτό μήνυμα (SMS) στο δηλωθέν κινητό τηλέφωνο με οδηγίες

Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο ενεργοποίησης

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, δεν δύναται να τροποποιηθεί.

Η οικονομική ενίσχυση θα πιστώνεται άμεσα, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Τα ποσά αναλυτικά με κάρτα ή κατάθεση

Τα ποσά του Fuel Pass ορίζονται ως εξής:

Για ιδιοκτήτες ΙΧ σε νησιά: 60 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ για κατάθεση σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ)

Για ιδιοκτήτες ΙΧ στην λοιπή Ελλάδα: 50 ευρώ σε άυλη κάρτα ή 40 ευρώ σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ))

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στα νησιά: 35 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα ή 30 ευρώ σε λογαριασμό

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στη λοιπή Ελλάδα: 30 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ σε λογαριασμό

Νησιωτικές περιοχές θεωρούνται: Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Νήσοι Αττικής, Σποράδες, Θάσος, Σκύρος, Σαμοθράκη, Αμμουλιανή.

Πού γίνεται δεκτή η Κάρτα Καυσίμων

Το ποσό της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες εμπόρων (Merchant Category Codes — MCC), όπως αυτές ορίζονται ρητά στην κοινή υπουργική απόφασης:

Πρατήρια υγρών καυσίμων και αυτόματοι πωλητές καυσίμων (MCC 5541, 5542, 5983)

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: λεωφορεία, αστικές-προαστιακές συγκοινωνίες, πλοία-φέρι (MCC 4111, 4131, 4011)

Σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών (MCC 4112)

Ταξί (MCC 4121)

Ρητώς απαγορεύεται η ανάληψη μετρητών, η μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο και κάθε άλλη χρήση εκτός των ανωτέρω. Η κάρτα λειτουργεί αποκλειστικά μέσω ανέπαφων συναλλαγών (Web/Virtual POS).

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας οχήματος:

Το δηλούμενο όχημα πρέπει υποχρεωτικά: