Ανδρουλάκης: Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή – Εκλογές τώρα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, επανέλαβε πως η χώρα χρειάζεται εκλογές και πολιτική αλλαγή.
«Το σημερινό διάγγελμα του πρωθυπουργού πιστοποίησε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε αποδρομή», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «Ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη “γαλάζια” συμμορία, σήμερα, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το “βαθύ κράτος”.
Μα εσείς, κ. Μητσοτάκη, είστε το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων και της ατιμωρησίας».
Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο πρωθυπουργός, σε πολλές περιπτώσεις δεν επέτρεψε στη δικαιοσύνη να διερευνήσει ευθύνες των υπουργών.
«Εσείς υπονομεύσατε την ανεξαρτησία των θεσμών. Εσείς είστε αυτός που εκβιάζει δημόσια ως “Νίξον” ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ. Γι’ αυτό, αφήστε τα πρόχειρα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα», υπογράμμισε και κατέληξε:
«Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και νέο άνεμο. Εκλογές τώρα».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.