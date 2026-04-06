Απογειώθηκαν-οι-δαπάνες-για-πυρηνικά-όπλα,-ενώ-βομβαρδίζεται-το-Ιράν-για-να-μην-αποκτήσει

Ο διακηρυγμένος στόχος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στον πόλεμο με το Ιράν είναι να αποτρέψουν το καθεστώς των μουλάδων από την κατασκευή πυρηνικής βόμβας.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε άλλωστε και η τελευταία αεροπορική επιδρομή στο ιρανικό πυρηνικό εργοστάσιο Μπουσέρ.

Ο αμερικανικός στρατός παρουσίασε επίσης στον πρόεδρο Τραμπ ένα σχέδιο για την κατάσχεση σχεδόν 1.000 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού από το Ιράν. Σύμφωνα με την Washington Post, το σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός διαδρόμου προσγείωσης για την αερομεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, που δεν έχει επιχειρηθεί ποτέ πριν σε καιρό πολέμου. Η αποστολή θα απαιτούσε ενδεχομένως την αερομεταφορά εκατοντάδων ή χιλιάδων στρατιωτών και βαρέων όπλων για την υποστήριξη της ανάκτησης ραδιενεργού υλικού. « Η αποστολή αυτή θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες», σύμφωνα με εκτιμήσεις πρώην αξιωματούχων του υπουργείου Άμυνας, και θα εκτελείται υπό εχθρικά πυρά βαθιά μέσα στο ιρανικό έδαφος.

Σύμφωνα με το IRNA, η επίθεση δεν προκάλεσε ζημιές στις κύριες περιοχές του σταθμού παραγωγής ενέργειας. Οι λειτουργίες δεν επηρεάστηκαν.

Το καθεστώς των μουλάδων θέλει τη βόμβα

Η Δύση κατηγορεί το Ιράν εδώ και χρόνια ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, έναν ισχυρισμό που το καθεστώς στην Τεχεράνη αρνείται.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΙΑΕΑ, το Ιράν είναι η μόνη χώρα χωρίς δικά της πυρηνικά όπλα, που εμπλουτίζει ουράνιο στο 60%, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή ατομικής βόμβας.

Το πυρηνικό κλαμπ

Την ίδια ώρα πάντως, το λεγόμενο πυρηνικό κλαμπ -οι εννιά χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, συνεχίζουν να ξοδεύουν τεράστια ποσά για να ενισχύσουν το οπλοστάσιό τους: Ρωσία, Γαλλία, Ινδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Κίνα, Πακιστάν και Βόρεια Κορέα – δαπάνησαν το 2024, κάπου 100,2 δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση του πυρηνικού τους οπλοστασίου.

Οι πυρηνικές εξοπλιστικές δαπάνες αυξήθηκαν μάλιστα κατά 9,9 δισεκατομμύρια δολάρια – καταγράφοντας αύξηση 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην έκθεση της ICAN (Διεθνής Εκστρατεία για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων), με τίτλο «Κρυφά Κόστη: Δαπάνες για Πυρηνικά Όπλα το 2024.

3.169 δολάρια το δευτερόλεπτο για πυρηνικά

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι ΗΠΑ, που διαθέτουν 5.277 πυρηνικές κεφαλές, με συνολική εκρηκτική ισχύ, ισοδύναμη με 59.644 βόμβες της Χιροσίμα.

Η Ουάσιγκτον κατέγραψε αύξηση 5,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις εξοπλιστικές πυρηνικές δαπάνες, φτάνοντας συνολικά τα 56,8 δισεκατομμύρια δολάρια, Οι αμερικανικές δαπάνες για πυρηνικά όπλα ξεπερνούν , συνδυαστικά, των υπολοίπων οκτώ πυρηνικών χωρών. Η Κίνα παρέμεινε στη δεύτερη θέση με συνολικά 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο με 10,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Κάθε δευτερόλεπτο δαπανώνται 3.169 δολάρια για πυρηνικά όπλα», αναφέρει η ICAN Οι παγκόσμιες δαπάνες για πυρηνικά όπλα αγγίζουν νέα ρεκόρ

Το έγγραφο αναφέρει ότι, κατά την πενταετία μεταξύ 2020 και 2024, αυτές οι χώρες δαπάνησαν συνολικά 415,9 δισεκατομμύρια δολάρια για τα πυρηνικά τους οπλοστάσια.

«Αυτοί οι αριθμοί είναι σοκαριστικοί σε μια εποχή που η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών αφενός και Ιράν αφετέρου εντείνει τους φόβους για πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνεχίζει να εκδίδει συγκαλυμμένες απειλές για πιθανή χρήση των πυρηνικών όπλων του στην Ουκρανία», αναφέρει η ICAN.

Δισεκατομμύρια κέρδη από την πυρηνική κούρσα

Ποιος ωφελείται από αυτόν τον αγώνα πυρηνικών εξοπλισμών; Κάπου 22 εταιρείες που ασχολούνται με τα πυρηνικά όπλα, κέρδισαν 43,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, ενώ έχουν συμβόλαια για άλλα 463 δισεκατομμύρια δολάρια, σε εκκρεμείς συμβάσεις. Νέες συμβάσεις αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή ανατέθηκαν το 2024.

Στην κορυφή της κατάταξης που δημοσιεύεται στην έκθεση- η οποία απαριθμεί τους παράγοντες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και συντήρηση των πυρηνικών οπλοστασίων του κόσμου— βρίσκεται η Honeywell International με 6,94 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από πυρηνικές δραστηριότητες , που αντιστοιχούν στο 18% των συνολικών εσόδων της. Ακολουθούν: η BWX Technologies, με 5,34 δισεκατομμύρια δολάρια , μια εταιρεία για την οποία η πυρηνική ενέργεια αντιπροσωπεύει το 20% των συνολικών εσόδων της και η Amentum με έσοδα από πυρηνικές δραστηριότητες ύψους 5,31 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο τομέας αντιπροσωπεύει το 63% των εσόδων του.

Στην κατάταξη ακολουθούν η Fluor (3,4 δισεκατομμύρια δολάρια), η Lockheed Martin (3,64 δισεκατομμύρια) και Northrop Grumman (3,2 δισεκατομμύρια) . Μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών, ξεχωρίζει η Ιταλική Leonardo, με έσοδα ύψους 144 εκατομμυρίων δολαρίων, που προέρχονται κυρίως από τη συμμετοχή της στην MBDA, την κοινοπραξία που παράγει πυραύλους κρουζ με πυρηνικές κεφαλές για τη Γαλλία

Η έκθεση της ICAN αποκαλύπτει ότι το 2024, οι εταιρείες αυτές δαπάνησαν πάνω από 128 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση lobbying στη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.