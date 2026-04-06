Γιατί-η-Ινδία-στρέφεται-στο-Ιράν-για-πετρέλαιο-και-φυσικό-αέριο-μετά-από-7-χρόνια

Η Ινδία στρέφεται στο Ιράν για πετρέλαιο και φυσικό αέριο για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια, σηματοδοτώντας τα όρια στην κλίση των ΗΠΑ

Η Ινδία άρχισε να αγοράζει ξανά πετρέλαιο και φυσικό αέριο από την Τεχεράνη μετά από μια επταετή παύση, καθώς οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει αναταραχή στον εφοδιασμό κι έχουν εκτοξεύσει τις τιμές ενέργειας.

Η κίνηση για την επανέναρξη των εισαγωγών ενέργειας από το Ιράν -η πρώτη από το 2019, σύμφωνα με την εταιρεία ενεργειακής πληροφόρησης Rystad Energy– είναι απίθανο να προκαλέσει άμεσα την αντίδραση της Ουάσινγκτον, αλλά οι αναλυτές υποστηρίζουν πως αυτή η κίνηση υποδεικνύει την προσπάθεια του Νέου Δελχί να επαναφέρει την ισορροπία στους δεσμούς του με το Ιράν.

Το Σάββατο, το Υπουργείο Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Ινδίας δήλωσε ότι τα ινδικά διυλιστήρια είχαν εξασφαλίσει προμήθειες αργού πετρελαίου από περισσότερες από 40 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, εν μέσω διαταραχών που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο αρνήθηκε πως τα διυλιστήρια αντιμετώπισαν οποιαδήποτε εμπόδια πληρωμής για το ιρανικό αργό, δηλώνοντας πως ένα πλοίο που μετέφερε 44.000 τόνους ιρανικού LPG είχε φτάσει σε λιμάνι της νότιας Ινδίας.

«Πρόκειται για έναν μηχανισμό οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Τεχεράνη», δήλωσε στο CNBC ο Arpit Chaturvedi, σύμβουλος της Teneo για τη Νότια Ασία, προσθέτοντας ότι οι αγορές ενέργειας λειτουργούν ως «ασφαλιστική δικλείδα», τονίζοντας πως η Ινδία δεν σκοπεύει να πάρει θέση στη σύγκρουση.

Σε αντάλλαγμα, η Ινδία «αναμένει συνεργασία από το Ιράν» για να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των πλοίων της μελλοντικά μέσω των Στενών του Ορμούζ, είπε.

Η Ινδία, ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο και ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής υγραερίου (LPG), εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προμήθειες που διέρχονται από τo Ορμούζ. Περίπου το 50% του αργού πετρελαίου της και το μεγαλύτερο μέρος του LPG της – το κύριο καύσιμο μαγειρέματος για νοικοκυριά και εμπορικές εγκαταστάσεις – διέρχεται από τη στρατηγική πλωτή οδό.

«Η Ινδία αγοράζει πετρέλαιο από το Ιράν μετά από μια εξαίρεση των ΗΠΑ που επιτρέπει τις αγορές ιρανικού αργού πετρελαίου», δήλωσε ο Amitendu Palit, ανώτερος ερευνητής και επικεφαλής έρευνας στο Ινστιτούτο Νοτιοασιατικών Σπουδών. Πρόσθεσε ότι οι μελλοντικές εισαγωγές θα εξαρτηθούν από το εάν θα επαναφερθούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο και από το πώς θα εξελιχθεί η γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή.

Ισορροπία σε τεντωμένο σκοινί

Παρά τους μακροχρόνιους δεσμούς της Ινδίας με την Τεχεράνη, υπάρχει η εντεινόμενη πεποίθηση ότι το Νέο Δελχί κλίνει προς την Ουάσινγκτον από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Εν τω μεταξύ, 17 πλοία με ινδική σημαία περιμένουν ασφαλή διέλευση από το στενό του Ορμούζ, ενώ επτά άλλα έχουν κάνει τη διαδρομή τις τελευταίες εβδομάδες μετά από διπλωματικές επαφές με την Τεχεράνη, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Ινδία βάζει όρια στην ευθυγράμμισή της με τις ΗΠΑ.

«Η αντίληψη ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αξιόπιστος εταίρος σε στιγμές κρίσης έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα», δήλωσε η Reema Bhattacharya, επικεφαλής έρευνας για την Ασία στη Verisk Maplecroft, προσθέτοντας ότι η Ινδία είναι πιθανό να διαφοροποιήσει συνεργασίες οι οποίες θα διαρκέσουν περισσότερο από την τρέχουσα σύγκρουση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε τις χώρες που εξαρτώνται από τις ροές ενεργειακού εφοδιασμού που διέρχονται των Στενών του Ορμούζ να ενταχθούν σε έναν ναυτικό συνασπισμό υπό αμερικανική ηγεσία για την προστασία της ναυτιλίας στην πλωτή οδό, λέγοντας ότι πρέπει να «την αρπάξουν και να την αγαπήσουν», υποσχόμενοι, ταυτόχρονα, υποστήριξη στις ΗΠΑ.

«Η Ινδία επέλεξε τη διμερή διαπραγμάτευση με το Ιράν για ασφαλή διέλευση αντί να ενταχθεί στον προτεινόμενο ναυτικό συνασπισμό της Ουάσινγκτον -μια σκόπιμη πράξη αποστασιοποίησης», δήλωσε ο Bhattacharya. Αυτό αντανακλά τον ενεργειακό ρεαλισμό και την απροθυμία της Ινδίας να εμπλακεί δημόσια σε μια σύγκρουση που δεν επέλεξε.

Η εξισορρόπηση αυτή έρχεται ύστερα από τον πρόσθετο δασμό 25% που επέβαλε πέρσι η κυβέρνηση Τραμπ στις ινδικές εξαγωγές, κατηγορώντας το Νέο Δελχί για χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, εισάγοντας φθηνό αργό πετρέλαιο από τη Μόσχα.

Προκειμένου να εξασφαλίσει μια εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον, η Ινδία μείωσε τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και αύξησε τις αγορές από τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, το ξέσπασμα του πολέμου διέκοψε αυτές τις προμήθειες, αναγκάζοντας την Ινδία να επιστρέψει στο ρωσικό αργό, καθώς οι διεθνείς αγορές «στενεύουν» και οι τιμές καυσίμων αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Στοιχεία της Kpler, που κοινοποιήθηκαν στο CNBC, υποδεικνύουν ότι οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία αυξήθηκαν σε περίπου 1,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα στις 24 Μαρτίου, από περίπου 1 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Φεβρουάριο. Παρόλα αυτά, ωστόσο, το κόστος ενέργειας της Ινδίας έχει εκτοξευθεί στα ύψη.