Γιατί-ο-Τραμπ-«δεν-αφήνει-κανέναν-πίσω»:-Ο-διασωθείς-πιλότος,-οι-μετανιωμένοι-maga-και-η-εκεχειρία-στο-Ιράν

Στην υπόθεση του Αμερικανού πιλότου που διασώθηκε από ένα καταρριφθέν αεροσκάφος F-15 στο Ιράν με την καταλυτική συνδρομή της CIA, αλλά και χάρη στην ειδική του εκπαίδευση αναμένεται να επιστρέψει – διόλου τυχαία- σήμερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να παραχωρήσει σήμερα Συνέντευξη Τύπου ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα «λόγω της λαϊκής ζήτησης», ενώ το εντονότατο ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχει ως αποτέλεσμα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα ενημέρωσης και όχι στο μικρότερο Οβάλ Γραφείο, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Το παρασκήνιο

Στην πραγματικότητα, η επίδειξη της επιχειρησιακής δεινότητας των ΗΠΑ, που αποτυπώνεται στη συνδυασμένη πολυκλαδική επιχείρηση για τη διάσωση του Αμερικανού πιλότου μπορεί να χαρακτηριστεί ως «δώρο» για τη διοίκηση του Λευκού Οίκου, που βλέπει την εκλογική βάση των MAGA να αμφιταλαντεύεται απέναντι στην αναγκαιότητα των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, το οποίο θεωρούν ότι αφενός βρίσκεται πολύ μακριά, για να τους απειλήσει και αφετέρου προκαλεί ήδη διακυμάνσεις στα καύσιμα και στα βασικά είδη διατροφής.

Ωστόσο, η διάσωση του Αμερικανού πιλότου προσφέρει στον Ντόναλντ Τραμπ να υπερασπιστεί το δόγμα των ΗΠΑ που «δεν αφήνουν κανέναν πίσω», το οποίο ακουμπά όχι μόνο στην τεχνολογική υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών στο πεδίο, αλλά πρωτίστως στο ιδεολογικό υπόβαθρο της εμπλοκής τους σε πολεμικές επιχειρήσεις, διατηρώντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των στελεχών των ενόπλων δυνάμεών τους.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο πρώην διοικητής της CENTCOM, Αντιστράτηγος Φρανκ Μακένζι αποτύπωσε πλήρως το στρατιωτικό δόγμα των ΗΠΑ, περιγράφοντας πως «χρειάζεται ένας χρόνος για να κατασκευαστεί ένα αεροσκάφος – και χρειάζονται 200 ΧΡΟΝΙΑ για να οικοδομηθεί μια στρατιωτική παράδοση όπου δεν αφήνεις κανέναν πίσω!».

🚨 BREAKING: Former CENTCOM commander Ret. Gen. Frank McKenzie just said it PERFECTLY “It takes a year to build an aircraft — and it takes 200 YEARS to build a military tradition where you don’t leave anybody behind!” 👏🏻🇺🇸 pic.twitter.com/ZzLvoOVGrI — Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 5, 2026

Οι «μετανιωμένοι» MAGA

Υπό αυτήν την έννοια, για τον Ντόναλντ Τραμπ η σημερινή συνέντευξη συνιστά μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία, για να υπογραμμίσει την σύνδεσή του, πολιτικά και ιδεολογικά, με την στρατιωτική παράδοση των ΗΠΑ, παράδοση στην οποία αρέσκεται το MAGA ακροατήριό του, όταν τα ποσοστά δημοφιλίας του Αμερικανού Προέδρου παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά και λόγω του πολέμου, ενώ πυκνώνει η εμφάνιση ενός νέου μοτίβου, αυτού του «μετανιωμένου MAGA ψηφοφόρου».

Ειδικότερα, σε δημοσκόπηση της Strength in Numbers-Verasight, ένας στους οκτώ ψηφοφόρους του Τραμπ δηλώνει ότι έχει μετανιώσει για την ψήφο του υπέρ του σημερινού Αμερικανού Προέδρου το 2024, ποσοστό που αγγίζει το 17% στα άτομα νεαρών ηλικιών και το 16% αντίστοιχα στους Ισπανόφωνους. Με αυτά τα δεδομένα, «εάν αυτά τα ποσοστά εγκαταλείψουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, σχεδόν αναμφίβολα θα επρόκειτο για μια εκλογική αναμέτρηση για τους Δημοκρατικούς» αναφέρει το CNN, με το Λευκό Οίκο να ωθεί τώρα τους Ιρανούς και προς τη διπλωματική οδό.

Ήδη, η διθυραμβική προσέγγιση που επιχειρεί ο Αμερικανός Πρόεδρος στην υπόθεση του διασωθέντα πιλότου εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως έναν βαθμό ως αντίμετρο απέναντι στην εσωτερική κριτική που δέχεται η διοίκηση Τραμπ απέναντι στους στρατηγικούς στόχους, τη διάρκεια και το κόστος των επιχειρήσεων, την ώρα που μια ηρωική διάσωση τονώνει και το ηθικό των MAGA, που δεν αντιλαμβάνονται αποκλιμάκωση των τιμών στα ράφια, αλλά και των ποσοστών ανεργίας, στα επίπεδα των προεκλογικών υποσχέσεων του Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες που μετέδωσε ο ιστότοπος Axios κάνουν λόγο για διπλωματικές απόπειρες με σκοπό την επίτευξη εκεχειρίας 45 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, σενάριο που θα έδινε μια ουσιαστική ανάσα στις αγορές, αλλά και στον αμερικανικό πληθωρισμό, ικανό να κατακρημνίσει τα εκλογικά ποσοστά των Ρεπουμπλικάνων. Σύμφωνα με το Axios, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και ομάδα περιφερειακών διαμεσολαβητών συζητούν το ενδεχόμενο μιας 45ήμερης κατάπαυσης πυρός, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για μόνιμο τερματισμό του πολέμου, ενώ οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται μέσω Πακιστάν, Αιγύπτου και Τουρκίας. Για τις ανάγκες της διαπραγμάτευσης χρησιμοποιείται και απευθείας επικοινωνία μέσω γραπτών μηνυμάτων μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αν και όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θεωρούν απίθανη την επίτευξη εκεχειρίας εντός των επόμενων 48 ωρών, οπότε εκπνέει το τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου.

Πίεση και από την Ευρώπη

Αν και με ισχνές πιθανότητες, στο σενάριο εξεύρεσης λύσης μέσω της διπλωματικής οδού ποντάρει εν μέρει και η Ευρώπη, με το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας να ζητά στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας από την Κίνα να ασκήσει «εποικοδομητικά» την επιρροή της στο Ιράν, με ζητούμενο την άμεση κατάπαυση του πυρός.