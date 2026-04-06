Γιατί-το-αμερικανικό-πετρέλαιο-έφτασε-να-είναι-πιο-ακριβό-από-το brent

Ένα ασυνήθιστο φαινόμενο παρατηρείται εδώ και αρκετές ημέρες στην αγορά πετρελαίου: Το Brent της Βόρειας Θάλασσας διαπραγματεύεται σε χαμηλότερη τιμή από το αμερικανικό αργό (WTI).

Το μεσημέρι για παράδειγμα, το Brent διαπραγματευόταν λίγο πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 110 δολάρια. Συνολικά μάλιστα, την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, το αμερικανικό αργό ήταν 3 δολάρια ακριβότερο από το Brent.

Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν κατά τη διάρκεια του αρχικού σοκ της πανδημίας του COVID-19 στη Δύση το 2020.

«Η αγορά πετρελαίου έχει περιέλθει σε χάος λόγω του πολέμου που κήρυξαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν, οποίος πυροδότησε μια άνευ προηγουμένου κρίση εφοδιασμού, που τώρα μεταμορφώνεται σε παγκόσμια ενεργειακή κρίση», λένε στη Ναυτεμπορική παράγοντες τη αγοράς ενέργειας .

Ο ΟΠΕΚ+ προειδοποίησε μετά τη σύνοδο του Σαββατοκύριακου ότι οι ζημιές στις ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο θα έχουν παρατεταμένο αντίκτυπο στις προμήθειες πετρελαίου ακόμη και μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Οι τιμές του πετρελαίου και των παραγώγων του έχουν εκτοξευθεί, τροφοδοτώντας πληθωριστικές πιέσεις, επιβραδύνοντας την οικονομική ανάπτυξη και ασκώντας τεράστια πίεση στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Αγωνία για τα αντιφατικά μηνύματα Τραμπ

Οι επενδυτές έχουν αναστατωθεί από τα συχνά αντιφατικά μηνύματα του Τραμπ σχετικά με τη σύγκρουση, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος πότε λέει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει και πότε απειλεί με επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν και σε πολιτικές υποδομές.

Σύμφωνα με τη Citi, οι τιμές του Brent το δεύτερο εξάμηνο θα μπορούσαν να κυμανθούν κατά μέσο όρο στα 95 δολάρια το βαρέλι στο βασικό σενάριο, και στα 130 δολάρια στο απαισιόδοξο σενάριο. Οι τιμές του αμερικανικού αργού θα μπορούσαν να αυξηθούν μεταξύ 120 και 130 δολαρίων ανά βαρέλι βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με την JP Morgan. Οι τιμές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 150 δολάρια εάν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό μέχρι τα μέσα Μαΐου, προσθέτει η τελευταία.

Οι αιτίες

Γιατί όμως το αμερικανικό αργό είναι πιο ακριβό από το Brent; «Όλα περιστρέφονται γύρω από τη διαθεσιμότητα και στην τεράστια έλλειψη εφοδιασμού που προκαλείται από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ», εξηγούν οι ίδιες πηγές στη «Ν».

«Καθώς το Brent επηρεάζεται περισσότερο από τη διακοπή του εφοδιασμού στον Κόλπο λόγω του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ, οι traders σπεύδουν να αποκτήσουν το πιο άμεσα διαθέσιμο WTI, με αποτέλεσμα η τιμή να εκτοξευθεί ακόμη περισσότερο».

Η αύξηση της ζήτησης για ελαφρύ αργό πετρέλαιο των ΗΠΑ στις ταχέως αναπτυσσόμενες ασιατικές αγορές φαίνεται να είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτή την τάση, υποστηρίζει ο Γκόραβ Σάρμα, αναλυτής ενέργειας, σε άρθρο του στο Forbes.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent λήγουν τον Ιούνιο, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το WTI λήγουν τον Μάιο. «Και, σε αυτό το πλαίσιο, η αντιληπτή επείγουσα ανάγκη μιας σαφούς κρίσης εφοδιασμού έχει το τίμημά της», εξηγούν στη Ναυτεμπορική παράγοντες της αγοράς ενέργειας.

Τα συμβόλαια WTI αντιστοιχούν σε πετρέλαιο που παραδίδεται σε σημείο σύνδεσης αγωγού στο Κάσινγκ της Οκλαχόμα, εξηγούν οι ειδικοί. Το πετρέλαιο αλλάζει χέρια ένα μήνα μετά τη λήξη των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Επί του παρόντος, το πλησιέστερο συμβόλαιο λήγει τον Απρίλιο, με το πετρέλαιο να παραδίδεται τον Μάιο.

«Πολλές ασιατικές αγορές, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές αργού από τον Κόλπο, αντιμετωπίζουν ελλείψεις εφοδιασμού. Οι traders αναγκάζονται να στραφούν σε εναλλακτικές πηγές, πυροδοτώντας αυτό που περιγράφεται ως κρίση εφοδιασμού στα ασιατικά κέντρα. Ο άμεσος ωφελούμενος από αυτό είναι το αργό πετρέλαιο WTI εν μέσω της τρέχουσας αστάθειας της αγοράς» εξηγούν οι ειδικοί.

Το Brent μπορεί να αγοραστεί πολύ πριν από την ημερομηνία παράδοσης του επόμενου συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης τον Ιούνιο, αλλά η τιμή θα είναι πολύ υψηλή. Σε μια απεγνωσμένη κίνηση, οι traders είναι πρόθυμοι να πληρώσουν σχεδόν 30 δολάρια περισσότερα το βαρέλι για να παραλάβουν το αργό πετρέλαιο ένα μήνα νωρίτερα, δήλωσε στην Wall Street Journal ο Αντι Ιμσίροβιτς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

