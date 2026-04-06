    Δένδιας για τα 85 χρόνια από τη ναζιστική εισβολή: Πυξίδα μας το έπος της Εθνικής Αντίστασης

    Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ» για τα 85 χρόνια από τη ναζιστική εισβολή στην Ελλάδα αναφέρει: «Η Ελλάδα δεν επέλεξε τη στάση του “επιτήδειου ουδέτερου”. Δεν έπαψε να αγωνίζεται, γράφοντας το έπος της Εθνικής Αντίστασης και της Μέσης Ανατολής

    Η στάση αυτή παραμένει και σήμερα η πυξίδα μας».

    Ο κ. Δένδιας επισημαίνει, στην ανάρτησή του, ότι την εισβολή ακολούθησε η «μακρά νύχτα» της Κατοχής, «με βαρύ τίμημα για τη χώρα, σε ανθρώπινες ζωές και υποδομές».

    85 χρόνια από τη ναζιστική εισβολή στην Ελλάδα. Την ακολούθησε η «μακρά νύχτα» της Κατοχής, με βαρύ τίμημα για τη χώρα, σε ανθρώπινες ζωές και υποδομές.

    Η Ελλάδα δεν επέλεξε τη στάση του «επιτήδειου ουδέτερου». Δεν έπαψε να αγωνίζεται, γράφοντας το έπος της Εθνικής Αντίστασης… pic.twitter.com/Kl3NSk1y0c

    — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 6, 2026

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
