Δένδιας-για-τα-85-χρόνια-από-τη-ναζιστική-εισβολή:-Πυξίδα-μας-το-έπος-της-Εθνικής-Αντίστασης

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ» για τα 85 χρόνια από τη ναζιστική εισβολή στην Ελλάδα αναφέρει: «Η Ελλάδα δεν επέλεξε τη στάση του “επιτήδειου ουδέτερου”. Δεν έπαψε να αγωνίζεται, γράφοντας το έπος της Εθνικής Αντίστασης και της Μέσης Ανατολής.

Η στάση αυτή παραμένει και σήμερα η πυξίδα μας».

Ο κ. Δένδιας επισημαίνει, στην ανάρτησή του, ότι την εισβολή ακολούθησε η «μακρά νύχτα» της Κατοχής, «με βαρύ τίμημα για τη χώρα, σε ανθρώπινες ζωές και υποδομές».

85 χρόνια από τη ναζιστική εισβολή στην Ελλάδα. Την ακολούθησε η «μακρά νύχτα» της Κατοχής, με βαρύ τίμημα για τη χώρα, σε ανθρώπινες ζωές και υποδομές. Η Ελλάδα δεν επέλεξε τη στάση του «επιτήδειου ουδέτερου». Δεν έπαψε να αγωνίζεται, γράφοντας το έπος της Εθνικής Αντίστασης… pic.twitter.com/Kl3NSk1y0c — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 6, 2026

