ΕΛΙΤΑ ΑΕ: Επένδυση €3,87 εκατ. στη Νάουσα με χρηματοδότηση από Ταμείο Ανάκαμψης – Eurobank

Στην υλοποίηση επένδυσης συνολικού ύψους 3,87 εκατ. ευρώ στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στη Νάουσα Ημαθίας, προχωρά η ΕΛΙΤΑ Α.Ε., μία από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις στον τομέα των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη Eurobank.

Η επένδυση εντάσσεται στον πυλώνα “Πράσινη Μετάβαση” του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” και αφορά στην επέκταση της μονάδας διαλογής, επεξεργασίας, συσκευασίας και συντήρησης οπωροκηπευτικών προϊόντων της εταιρείας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε €3.873.557 και χρηματοδοτείται κατά 50% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (€1.936.778), κατά 30% μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης από τη Eurobank (€1.162.067) και κατά 20% (€774.712) μέσω ίδιας συμμετοχής της εταιρείας. Η επένδυση υλοποιείται με δανειοδότηση στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Άνω του 50% του προϋπολογισμού κατευθύνεται σε επενδύσεις που υποστηρίζουν την πράσινη μετάβαση, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού και η υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών λύσεων σε κτιριακές και μηχανολογικές υποδομές, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία της μονάδας και συμβάλλοντας στη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος. Παράλληλα, το επενδυτικό σχέδιο, που ευθυγραμμίζεται επίσης με τους στόχους ESG, περιλαμβάνει σύγχρονο εξοπλισμό διαλογής και συσκευασίας, που αναβαθμίζει την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων, ενισχύοντας περαιτέρω τον εξαγωγικό προσανατολισμό της εταιρείας.

Η ΕΛΙΤΑ Α.Ε. διατηρεί ισχυρό δίκτυο συνεργασιών με Έλληνες παραγωγούς και αγροτικούς συνεταιρισμούς σε Ηλεία, Ημαθία, Καβάλα, Πιερία, Πέλλα, Φλώρινα και άλλες περιοχές, ενώ σημαντικό μέρος της παραγωγής εξάγεται σε περισσότερες από 30 αγορές του εξωτερικού. Η επένδυση ενισχύει την αλυσίδα αξίας του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα, δημιουργώντας προϋποθέσεις για βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας.

Η τελετή για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης πραγματοποιήθηκε στο Κτίριο Διοίκησης της Eurobank στην Αθήνα, παρουσία του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), κ. Ορέστη Καβαλάκη, του Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου της ΕΛΙΤΑ Α.Ε., κ. Ηλιάδη Διονυσίου, και του Αντιπροέδρου της εταιρείας, κ. Κουδουκίδη Νίκου, καθώς και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank, κ. Ιάκωβου Γιαννακλή, και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Τράπεζας, κ. Σπύρου Ρεντετάκου.

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Ορέστης Καβαλάκης, δήλωσε: “Η επένδυση της ΕΛΙΤΑ Α.Ε. αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ουσιαστικής συμβολής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Μέσα από στοχευμένες επενδύσεις που ενισχύουν την πράσινη μετάβαση, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, δημιουργούνται συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης με ισχυρό περιφερειακό και κοινωνικό αποτύπωμα. Το δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης στηρίζει δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις που επενδύουν στην καινοτομία, στην ποιότητα και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον αγροδιατροφικό τομέα”.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Retail & Digital Banking της Eurobank, κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, σημείωσε: “Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, σε συνδυασμό με την τραπεζική χρηματοδότηση, μπορούν να στηρίξουν ουσιαστικά τον παραγωγικό μετασχηματισμό και την εξωστρέφεια των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και η Eurobank παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη βιώσιμων επενδύσεων με μετρήσιμο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, ιδίως στην ελληνική περιφέρεια”.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΕΛΙΤΑ Α.Ε., κ. Ηλιάδης Διονύσιος, δήλωσε: “Η επένδυση της ΕΛΙΤΑ Α.Ε. στην πρωτογενή παραγωγή αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα και ενισχύει περαιτέρω τον εξαγωγικό μας προσανατολισμό. Με τη συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εκσυγχρονίζουμε τις υποδομές μας, αναβαθμίζουμε την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας και ενισχύουμε τη δυναμική μας στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας και ενδυναμώνουμε την τοπική οικονομία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη”.