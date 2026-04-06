    «Επεσε» η πλατφόρμα Fuel Pass μετά από καταιγισμό αιτήσεων: 30 ανά δευτερόλεπτο

    Εκτός λειτουργίας τέθηκε πριν από λίγο η πλατφόρμα αιτήσεων για το Fuel Pass.

    Παρά τις πρόβες που είχαν γίνει όλο το Σαββατοκύριακο, ώστε να αντεπεξέλθει στον όγκο της επισκεψιμότητας, η πλατφόρμα λίγο προτού «πέσει» έφθασε να δέχεται 30 αιτήσεις το δευτερόλεπτο.

    Πώς γίνεται η αίτηση

    Οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και εισάγουν κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό τους από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr).

    Στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, επιλέγουν ή συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση και δηλώνουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

    Επισημαίνεται ότι η επιδότηση μπορεί να ληφθεί είτε μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους είτε μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης, με δήλωση του IBAN. Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ.

