Επιβραδύνθηκε-η-ανάπτυξη-του-τομέα-των-υπηρεσιών-τον-Μάρτιο-στις-ΗΠΑ

Επιβραδύνθηκε τον Μάρτιο ο ρυθμός ανάπτυξης του τομέα των υπηρεσιών στις ΗΠΑ, ενώ οι τιμές εισροών που πληρώνουν οι επιχειρήσεις ενισχύθηκαν σε υψηλό 3,5 ετών, ένα πρώιμο σημάδι ότι η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Ινστιτούτο ISM τη Δευτέρα, ο δείκτης PMI εξαιρουμένου του μεταποιητικού τομέα υποχώρησε στις 54 μονάδες τον Μάρτιο από 56,1 τον Φεβρουάριο. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters, εκτιμούσαν ότι ο δείκτης θα συρρικνωνόταν στις 54,9 μονάδες.

Σημειώνεται πως οποιαδήποτε μέτρηση πάνω από τις 50 μονάδες υποδηλώνει ανάπτυξη για τον τομέα που αντιπροσωπεύει πάνω από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ.

Η σύγκρουση των ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν που βρίσκεται πλέον στον δεύτερο μήνα, έχει εκτοξεύσει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου πάνω από 50%. Η μέση λιανική τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ ξεπέρασε πάνω από τα 4 δολάρια ανά γαλόνι για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από τρία χρόνια.

Τον Φεβρουάριο, οι τιμές παραγωγού είχαν ήδη σημειώσει αύξηση, εν αναμονή της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης του ISM που μετρά τις τιμές που πληρώνουν οι επιχειρήσεις για εισροές εκτινάχθηκε στις 70,7 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2022, από 63 μονάδες τον Φεβρουάριο.