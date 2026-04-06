Η-πορεία-των-τιμών-στο-επίκεντρο-σύσκεψης-στο-Μαξίμου

Η κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενόψει και των εορτών του Πάσχα, βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση για την πορεία των τιμών, τους εντατικούς ελέγχους και την επίδραση των πρόσφατων πρωτοβουλιών της κυβέρνησης στην πασχαλινή αγορά, στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, καθώς επίσης και στην αγορά των καυσίμων.

Σε εβδομαδιαία βάση η σύσκεψη

Όπως τονίζεται από την κυβέρνηση, η σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την πορεία της αγοράς και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται σε εβδομαδιαία βάση και για όσο διαρκεί η κρίση.

