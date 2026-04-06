Η-snappi-συμμετέχει-στο-fuel-pass-με-πολλαπλά-οφέλη-για-τους-δικαιούχους

Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του Fuel Pass, της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης λόγω αυξημένων τιμών ενέργειας, και η Snappi, η πρώτη neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), συμμετέχει προσφέροντας τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακής κάρτας για την αξιοποίηση του μέγιστου ποσού της επιδότησης που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.

Το Fuel Pass αφορά όλα τα επιβατικά οχήματα είτε με αμόλυβδη είτε με diesel. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω πλατφόρμας στο vouchers.gov.gr, με δήλωση ενός οχήματος ανά δικαιούχο και βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια και οι δικαιούχοι που επιλέγουν την λήψη της ενίσχυσης μέσω ψηφιακής κάρτας λαμβάνουν:

• Κάτοχοι ΙΧ: 50 ευρώ αν διαμένουν στην ηπειρωτική Ελλάδα και 60 ευρώ αν διαμένουν σε νησιά (έναντι 40 και 50 ευρώ αντίστοιχα σε περίπτωση καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό)

• Κάτοχοι μοτοσυκλέτας: 30 ευρώ αν διαμένουν στην ηπειρωτική Ελλάδα και 35 ευρώ αν διαμένουν σε νησιά. (έναντι 25 & 30 ευρώ αντίστοιχα σε περίπτωση καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό)

Η Snappi συμμετέχει στο Fuel Pass και κάθε δικαιούχος μπορεί εύκολα να την επιλέξει μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr και στη συνέχεια αφού λάβει σχετική ενημέρωση να εκδώσει την ψηφιακή του κάρτα μέσα από την εφαρμογή της Snappi, λαμβάνοντας το μέγιστο ποσό επιδότησης που δικαιούται.

Επιπλέον οφέλη για όσους διαθέτουν ή ανοίξουν Snappi λογαριασμό

Μέσω της στρατηγικής συνεργασίας της με τη Shell, η Snappi προσφέρει κουπόνια συνολικής αξίας 40 ευρώ για αγορά καυσίμων από τα πρατήρια Shell σε όσους επιλέξουν να αποκτήσουν λογαριασμό.

Τέλος, μέσω της προσφοράς Snappi Cashback που ισχύει έως τις 11 Απριλίου, όσοι πελάτες διατηρούν λογαριασμό Snappi δικαιούνται 10% επιστροφή στις αγορές τους έως 200€ από επιλεγμένα πρατήρια Shell.