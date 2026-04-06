Κέρδη-στη-wall-street-παρά-τη-γεωπολιτική-αστάθεια-και-το-ράλι-του-πετρελαίου

Με ήπια αλλά σαφή κέρδη έκλεισαν τη Δευτέρα οι βασικοί δείκτες της Wall Street, σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας που διαμορφώνεται από τη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, οι επενδυτές έδειξαν συγκρατημένη αισιοδοξία, ποντάροντας στο ενδεχόμενο μιας προσωρινής αποκλιμάκωσης της κρίσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύθηκε κατά 0,35% στις 46.669,39 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,43% στις 6.611,29 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με κέρδη 0,54% στις 21.996,34 μονάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και περιφερειακών μεσολαβητών για μια πιθανή εκεχειρία διάρκειας 45 ημερών, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια πιο μόνιμη λύση. Ωστόσο, οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας πριν από την καταληκτική προθεσμία θεωρούνται περιορισμένες.

Παράλληλα, προτάθηκε ένα σχέδιο άμεσης κατάπαυσης των εχθροπραξιών που περιλαμβάνει και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ — ενός κρίσιμου περάσματος για την παγκόσμια ροή πετρελαίου. Το σχέδιο φέρεται να κατατέθηκε από το Πακιστάν, αν και δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ότι θα γίνει αποδεκτό.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη σκληρή του στάση, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν κρίσιμες υποδομές του Ιράν εάν δεν ανοίξει εκ νέου το πέρασμα μέχρι συγκεκριμένη προθεσμία. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή του να εκμεταλλευτεί τους ενεργειακούς πόρους της χώρας, υπογραμμίζοντας όμως ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις, αντανακλώντας την αβεβαιότητα της κατάστασης. Το αμερικανικό αργό έκλεισε με άνοδο κοντά στο 0,82% στα 112,46 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά περίπου 0,37% στα 109,41 δολάρια. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης μεταβλητότητας VIX παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, υποδηλώνοντας ότι οι αγορές παραμένουν νευρικές.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία μπορεί να είναι πιο σοβαρές απ’ ό,τι εκτιμάται σήμερα, ιδιαίτερα εάν οι τιμές της ενέργειας διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές, καθώς οι αγορές θα συνεχίσουν να κινούνται στον ρυθμό των γεωπολιτικών εξελίξεων.