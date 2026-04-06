Κίνα:-Ο-Σι-ζήτησε-ταχύτερη-ανάπτυξη-του-νέου-ενεργειακού-συστήματος-για-την-προστασία-της-χώρας

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε την επιτάχυνση του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός νέου ενεργειακού συστήματος για την προστασία της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν που έχει προκαλέσει παγκόσμιες ενεργειακές κρίσεις.

Ο ηγέτης της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο τόνισε επίσης την ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής ενέργειας και την οικολογική προστασία, ενώ παράλληλα προέτρεψε για την ασφαλή και ομαλή επέκταση της πυρηνικής ενέργειας, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV τη Δευτέρα.

«Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος έχει αποκτήσει βαθιά γνώση των παγκόσμιων τάσεων ενεργειακής ανάπτυξης και έχει λάβει σημαντικές αποφάσεις προωθώντας σε βάθος τη νέα στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας», είπε, αναφερόμενος στο κέντρο εξουσίας του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος.

Ο Σι δεν ανέφερε άμεσα τον πόλεμο στις παρατηρήσεις του που επικαλέστηκε το CCTV.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εξετάζουν ένα σχέδιο που διαπραγματεύτηκε το Πακιστάν και θα μπορούσε να τερματίσει τη σύγκρουσή τους που διαρκεί πέντε εβδομάδες, ακόμη και όταν η Τεχεράνη αντιστάθηκε στις πιέσεις για γρήγορο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο ρόλος του άνθρακα και της πράσινης ενέργειας

Οι αναλυτές έχουν επισημάνει ότι η Κίνα βρίσκεται σε σχετικά καλύτερη θέση για να απορροφήσει τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου. Ο άνθρακας αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ του ενεργειακού της μείγματος, ενώ διαθέτει άφθονα αποθέματα πετρελαίου και οι εισαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ αντιπροσωπεύουν μόνο περίπου το 5% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.

«Η πορεία που ακολουθήσαμε ως οι πρώτοι που αναπτύξαμε την αιολική και ηλιακή ενέργεια έχει πλέον αποδειχθεί προσανατολισμένη στο μέλλον. Ταυτόχρονα, η ενέργεια από άνθρακα παραμένει το θεμέλιο του ενεργειακού μας συστήματος και πρέπει να συνεχίσει να παίζει τον υποστηρικτικό της ρόλο», δήλωσε ο Σι.

Η Κίνα λειτουργεί περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας από άνθρακα, καθιστώντας την τον κορυφαίο εκπομπό άνθρακα, με τον οποίο οι πρωτοβουλίες για το κλίμα υπό την ηγεσία της Δύσης έχουν από καιρό αντιμετωπίσει. Η χώρα συνεχίζει να τοποθετεί την ενέργεια από άνθρακα ως μια ραχοκοκαλιά αξιοπιστίας και ένα ευέλικτο σύστημα εφεδρείας, ακόμη και καθώς επιταχύνει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αν και υπογράμμισε τον ρόλο του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα της Κίνας, ο πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα – ο μεγαλύτερος καταναλωτής άνθρακα στον κόσμο – πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στην καθαρή, χαμηλών εκπομπών άνθρακα ανάπτυξη.

«Ένα πιο πράσινο, πιο διαφοροποιημένο και ανθεκτικό νέο ενεργειακό σύστημα θα παρέχει ισχυρή εγγύηση για την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας», ανέφερε το CCTV.

Τον περασμένο Ιούλιο, η Κίνα ξεκίνησε την κατασκευή αυτού που θα είναι το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό φράγμα στον κόσμο στο ανατολικό χείλος του Θιβετιανού Οροπεδίου.

Η κατασκευή ενός ηλιακού θερμοηλεκτρικού σταθμού από την China General Nuclear Power Group σε υψόμετρο 4.550 μέτρων στο Θιβέτ ξεκίνησε επίσης τη Δευτέρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

- Reuters