Με-άνοδο-έκλεισε-η-συνεδρίαση-της-wall-street

Ανοδικά έκλεισε τη σημερινή συνεδρίαση η Wall Street, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ταλαντεύονταν και οι επενδυτές ήλπιζαν ότι ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,44% και έκλεισε στις 6.611,83 μονάδες, παρουσιάζοντας άνοδο για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, ενώ ο Nasdaq κέρδισε 0,54% και έκλεισε στις 21.996,34. Ο Dow Jones αυξήθηκε κατά περίπου 165,21 μονάδες ή 0,36%, για να διαμορφωθεί στις 46.669,88. O S&P 500 παρουσίασε την πιο παρατεταμένη άνοδο από τον Ιανουάριο.

Το Axios μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και μια ομάδα περιφερειακών διαμεσολαβητών συζητούσαν τους όρους για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός διάρκειας 45 ημερών που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τέλος του πολέμου, αν και οι πιθανότητες επίτευξης μιας μερικής συμφωνίας πριν από την προθεσμία της Τρίτης ήταν μικρές. Πρέπει να σημειωθεί ότι μια εκεχειρία 45 ημερών είναι απλώς μία από τις πολλές ιδέες που εξετάζονται.

Το Reuters μετέδωσε επίσης ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν λάβει ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών που, αν συμφωνηθεί, θα οδηγήσει σε άμεση κατάπαυση του πυρός και στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Το πλαίσιο αυτό, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα, καταρτίστηκε από το Πακιστάν, σύμφωνα με ανώνυμη πηγή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη θέση του ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και τις γέφυρες του Ιράν εάν η χώρα δεν ανοίξει τα Στενά έως τις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής) την Τρίτη. Είχε προειδοποιήσει για πλήγματα σε αυτές τις υποδομές από την Κυριακή.

Ο πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι, ενώ θέλει να πάρει το πετρέλαιο του Ιράν, «δεν θα προχωρήσει παραπέρα».

Οι τιμές του πετρελαίου εμφάνισαν νευρικότητα στην αρχή της εβδομάδας. Το αμερικανικό συμβόλαιο West Texas Intermediate για τον Μάιο αυξήθηκε κατά 0,78% και έκλεισε στα 112,41 δολάρια ανά βαρέλι. Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent ενισχύθηκε κατά 0,68% και διαμορφώθηκε στα 109,77 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο δείκτης μεταβλητότητας CBOE Volatility Index, γνωστός ως VIX, παρέμεινε επίσης σε αυξημένα επίπεδα μετά τα σχόλια του Τραμπ, πάνω από τις 24 μονάδες.

«Η αγορά μπορεί να υποεκτιμά το μέγεθος της διαταραχής στην παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο Μάικλ Ρόζεν, επικεφαλής επενδύσεων στην Angeles Investments. «Ο άμεσος και μεσοπρόθεσμος αντίκτυπος της ενεργειακής διαταραχής είναι, νομίζω, πιθανό να υποεκτιμάται από τις αγορές, πράγμα που σημαίνει ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν υψηλότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

«Είναι σαφώς πολύ νωρίς για τους παρατηρητές της αγοράς να σταματήσουν να λαμβάνουν υπόψη τον γεωπολιτικό κίνδυνο», δήλωσε ο Τζεφ Μπατσμπάιντερ από τη LPL Financial. «Προς το παρόν, πιστεύουμε ότι η καλύτερη στάση για τους επενδυτές είναι η υπομονή».