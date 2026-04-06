Μητροπολιτικό Κολλέγιο / Alphabet Education: Ισχυρά κέρδη και στρατηγική ανάπτυξης μέσω Keele

Παρουσιάστηκε επισήμως το πανεπιστήμιο Keele

Κύκλο εργασιών 54,27 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη μετά φόρων 12,97 εκατ. ευρώ κατέγραψε το Μητροπολιτικό Κολλέγιο / Alphabet Education για την οικονομική χρήση 1/7/2024–30/6/2024, η οποία εναρμονίστηκε με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο μετά από προηγούμενη υποδωδεκάμηνη μεταβατική χρήση (1/1/2024–30/6/2024), με αποτέλεσμα τα νούμερα αυτά να μην είναι απευθείας συγκρίσιμα με την αμέσως προηγούμενη περίοδο.

Η εταιρεία — μέλος της κορυφαίας επενδυτικής εταιρείας BC Partners, που έχει πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη επένδυση ιδιωτικού εκπαιδευτικού ομίλου στην Ελλάδα — λειτουργεί υπό τη διοίκηση του Κωνσταντίνου Ροδόπουλου ως προέδρου του ΔΣ και της Δρ Χριστίνας Παρασκευοπούλου ως διευθύνουσας συμβούλου.

Θετικές προοπτικές για την τρέχουσα χρονιά

Για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, η διοίκηση εκτιμά «ιδιαίτερα θετικές προοπτικές, αναμένοντας ουσιαστική ενίσχυση των εσόδων ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης για τα εκπαιδευτικά της προγράμματα». Στους καταλύτες συγκαταλέγονται η εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, οι συνέργειες με το Keele University of Greece ΝΠΠΕ και η προσέλκυση διεθνών σπουδαστών. Πέρυσι σημειώθηκε περαιτέρω ενίσχυση του αριθμού των ενεργών σπουδαστών σε σχέση με την προηγούμενη ακαδημαϊκή περίοδο, τάση που συνεχίστηκε και φέτος.

Το στοίχημα του Keele

Ο πυλώνας της στρατηγικής ανάπτυξης είναι η θυγατρική Keele University of Greece ΝΠΠΕ, την οποία το Μητροπολιτικό Κολλέγιο σύστησε το 2025 με ποσοστό συμμετοχής 100%. Το Keele University ξεκίνησε τη λειτουργία παραρτήματος στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο 2025, αποτελώντας ένα από τα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν στη χώρα. Η πιστοποίηση έγινε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με αριθμό απόφασης 103989/ZI/29/8/2025, ΦΕΚ 4681/Β.

Το Keele University Greece προσφέρει προγράμματα σε τρεις ακαδημαϊκές σχολές: Νομικής, Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, και Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Μόνο για τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις η επένδυση ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ.

Για την επένδυση αυτή, ο πρόεδρος της BC Partners Νίκος Σταθόπουλος δήλωσε ότι αποτελεί μία από τις καλύτερες επενδύσεις των τελευταίων 30 χρόνων του.

Διεθνής αναγνώριση και ηγετική θέση

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο πάροχο βρετανικής διακρατικής εκπαίδευσης (TNE) στην Ευρώπη, με συνολικό αριθμό φοιτητών που προσεγγίζει τις 13.500. Παράλληλα, νέα έκθεση του British Council επέλεξε το Μητροπολιτικό ως το χαρακτηριστικό case study για τη βρετανική διακρατική εκπαίδευση στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου Advisory Board για το 2026, η Ελλάδα κατατάσσεται 6η παγκοσμίως ως χώρα επιλογής για απόκτηση βρετανικού πτυχίου εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ οι φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα μέσω TNE προγραμμάτων έφτασαν τους 34.200 το 2024/25. Οι διεθνείς φοιτητές που επιλέγουν την Ελλάδα αυξάνονται κατά 30% ετησίως τα τελευταία τρία χρόνια. Το 2026 οι ενεργοί φοιτητές των τεσσάρων βρετανικών δημόσιων πανεπιστημίων με τα οποία συνεργάζεται η εταιρεία φτάνουν τους 14.000.

Στρατηγική επέκταση και ο νέος ρόλος

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνεργάζεται με έξι διακεκριμένα βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέροντας πάνω από 70 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε 12 ακαδημαϊκές σχολές και campus σε 8 σημεία της χώρας.

Ο Νίκος Σταθόπουλος, επικεφαλής BC Partners, σημείωσε ότι υπό το νέο πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η Alphabet Education κοιτάζει και προς αμερικανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, στοχεύοντας να φέρει κορυφαίο αμερικανικό ίδρυμα στην Ελλάδα.

Στρατηγικός στόχος παραμένει η ανάδειξη της Alphabet Education σε διεθνή κόμβο εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη — αξιοποιώντας το θεσμικό άνοιγμα που δημιούργησε η μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τη φθίνουσα τάση αποδημίας Ελλήνων φοιτητών και την αυξανόμενη ζήτηση εισερχόμενης διεθνούς κινητικότητας.