Νέα-διάκριση-για-τη-Γενική-Διεύθυνση-Δημοσιονομικών-Ελέγχων-του-ΥΠΕΘΟΟ

Το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Best Risk Team – Public Sector» στα Greek Risk Management Awards 2026 απέσπασε η ΓΔΔΕ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Best Risk Team – Public Sector» στα Greek Risk Management Awards 2026 απέσπασε η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. «Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση του έργου της ΓΔΔΕ στον τομέα της διαχείρισης δημοσιονομικών κινδύνων και της συμβολής της στην ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης» τονίζει το ΥΠΕΘΟΟ.

«Η ύψιστη αυτή διάκριση προήλθε κατόπιν αυστηρής αξιολόγησης από ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από διακεκριμένα στελέχη του χώρου της διαχείρισης κινδύνων, φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η επιτυχία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων διακρίσεων της ΓΔΔΕ στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια, τη μεθοδικότητα και τη διαρκή εξέλιξη του ελεγκτικού της έργου. Η νέα αυτή διάκριση σηματοδοτεί και τη διεύρυνση της αναγνώρισης του έργου της ΓΔΔΕ και στον τομέα της αξιολόγησης και διαχείρισης δημοσιονομικών κινδύνων, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη και δυναμική συνεισφορά της» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η βραβευμένη υποψηφιότητα με τίτλο «Πρότυπο σύστημα αξιολόγησης διαχείρισης δημοσιονομικών κινδύνων» ανέδειξε την καινοτόμο προσέγγιση της ΓΔΔΕ, η οποία βασίζεται στην εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών Risk-Based Auditing και στη συστηματική αξιολόγηση των κινδύνων με χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και ερωτηματολογίων.

Τα αποτελέσματα της λειτουργίας της ΓΔΔΕ είναι μετρήσιμα και καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της risk-based προσέγγισής της.

Από το 2018 έως και το 2025 διενεργήθηκαν 1.518 έλεγχοι, καλύπτοντας 1.020 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (77% του συνόλου), με στοχευμένη εστίαση σε περιοχές υψηλού δημοσιονομικού κινδύνου. Η συστηματική ιεράρχηση και αξιολόγηση των κινδύνων συνέβαλε στην προτεραιοποίηση των ελέγχων και την ουσιαστική ανάδειξη κρίσιμων ευρημάτων καθώς και την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και καταλογισμών συνολικού ύψους 25,9 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας στην προστασία των δημόσιων πόρων και στην ενίσχυση της συμμόρφωσης των φορέων.

Η ΓΔΔΕ, ενδυναμωμένη από τη νέα αυτή κορυφαία διάκριση, θα συνεχίσει, με την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να πρωτοπορεί στην υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συμμόρφωση στη δημόσια διοίκηση και εδραιώνοντας τον ρόλο της ως θεματοφύλακας της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (Hellenic Association of Risk Managers – H.A.RI.MA.). Το βραβείο παρέλαβε από τους διοργανωτές ο Γενικός Διευθυντής Δημοσιονομικών Ελέγχων, Δρ. Γεώργιος Γεωργίου.