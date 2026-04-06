Οι-μεγαλύτερες-προκλήσεις-για-τον-Τζέιμι-Ντάιμον:-Πόλεμοι,-πληθωρισμός-και-aΙ

Στην ετήσια επιστολή του προς τους μετόχους, ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, αναφέρθηκε στα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ ως «την ιδανική στιγμή για να επαναδεσμευθούμε στις αξίες που έκαναν αυτή τη μεγάλη χώρα — την ελευθερία, τη δημοκρατία και τις ευκαιρίες».

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι σημαντικές. Η λίστα είναι μεγάλη, αλλά στην κορυφή βρίσκονται ο συνεχιζόμενος πόλεμος και η βία στην Ουκρανία, ο πόλεμος στο Ιράν και οι ευρύτερες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, η τρομοκρατική δραστηριότητα και οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, ιδιαίτερα με την Κίνα», ανέφερε. «Ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, έχουμε εμπιστοσύνη ότι η Αμερική θα κάνει αυτό που πάντα έκανε — θα στραφεί στις αξίες που την καθόρισαν και στήριξαν την ηγετική της θέση στον ελεύθερο κόσμο».

Ο Ντάιμον χρησιμοποιεί την ετήσια επιστολή του όχι μόνο για να παρουσιάσει τις επιδόσεις της τράπεζας, αλλά και για να δώσει μια ευρύτερη εικόνα της παγκόσμιας κατάστασης.

Στη φετινή επιστολή, σημείωσε προκλήσεις όπως οι παγκόσμιες συγκρούσεις, ο επίμονος πληθωρισμός, οι αναταράξεις στις ιδιωτικές αγορές και αυτό που χαρακτήρισε «κακούς τραπεζικούς κανονισμούς».

Ανέφερε ότι οι ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση 2008 «πέτυχαν κάποια καλά αποτελέσματα, αλλά δημιούργησαν επίσης ένα κατακερματισμένο, αργό σύστημα με σκληρούς κανόνες — ορισμένοι από τους οποίους αποδυνάμωσαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα και περιόρισαν τον παραγωγικό δανεισμό».

Επισήμανε ιδιαίτερα τις αρνητικές συνέπειες των απαιτήσεων κεφαλαίου και ρευστότητας, τη δομή των stress tests της Federal Reserve.

Ο Ντάιμον χαρακτήρισε τις γεωπολιτικές εντάσεις ως τον βασικό κίνδυνο, δίνοντας έμφαση στους πολέμους σε Ουκρανία και Ιράν και τις επιπτώσεις τους στις αγορές και τα εμπορεύματα.

«Το αποτέλεσμα των τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων μπορεί να καθορίσει τη μελλοντική παγκόσμια οικονομική τάξη — ή και όχι», σημείωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στην αναδιάταξη των οικονομικών σχέσεων λόγω της εμπορικής πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι εμπορικές συγκρούσεις δεν έχουν τελειώσει και ότι πολλές χώρες επανεξετάζουν τις εμπορικές τους συμμαχίες.

«Οι επενδύσεις στην ΑΙ δεν είναι φούσκα»

Για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Ντάιμον υπογράμμισε ότι «οι επενδύσεις στην AI δεν είναι φούσκα και θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη, αλλά δεν μπορούμε ακόμη να προβλέψουμε ποιοι θα είναι οι νικητές και οι χαμένοι», δήλωσε.

Η JPMorgan ήδη εφαρμόζει την AI σε πολλούς τομείς της, ενώ ο CEO της τόνισε ότι η τεχνολογία θα επιφέρει και δευτερογενείς επιπτώσεις που μπορεί να επηρεάσουν βαθιά την κοινωνία.

«Δεν θα αγνοήσουμε αυτή την εξέλιξη — θα αξιοποιήσουμε την AI για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες προς τους πελάτες και τους εργαζομένους μας», κατέληξε.