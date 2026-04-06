ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ανώνυμη καταγγελία που ξεκίνησε την έρευνα – Οι διάλογοι συνεργατών του Σπήλιου Λιβανού με τον Μελά

Από τα στοιχεία που έχουν αποτυπωθεί στη δικογραφία επιβεβαιώνονται οι αναφορές ότι η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε μετά από καταγγελία που είχε φτάσει στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Τη συγκεκριμένη ανώνυμη καταγγελία, με ημερομηνία 26/7/2021, έλαβε ο εισαγγελέας που επόπτευε τότε την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, την οποία αξιολόγησε και προχώρησε σε άρση του τηλεφωνικού απορρήτου σε 16 υπόπτους. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε το 2022 και η σύνταξη της αρχικής δικογραφίας έγινε τον Οκτώβριο του 2022.

Στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπάρχουν και κάποιες υποθέσεις στις οποίες φέρεται να εμπλέκονται στενοί συνεργάτες του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού.

Συνολικά 10 είναι οι επίμεμπτες ενέργειες που αποδίδονται στον Σπήλιο Λιβανό. Σε όλες αυτές ακούγονται να συνομιλούν τρεις συνεργάτες του, είτε από το υπουργείο είτε από το πολιτικό του γραφείο, με τον κ. Μελά, προκειμένου να διευθετηθούν.

Η πρώτη αφορά συνομιλία που καταγράφηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2021. Σε αυτήν, συνεργάτης του πρώην υπουργού συνομιλεί με τον κ. Μελά, αναφερόμενος σε επικείμενο έλεγχο σε βάρος δύο κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν δηλωμένα 300 ζώα, εκ των οποίων τα 80 είναι μικρής ηλικίας και δεν δικαιούνται επιδότηση ισόποση με τα ενήλικα ζώα.

Εκεί, οι συνεργάτες του υπουργού προτείνουν στον κ. Μελά ως ιδανική λύση να μην εμφανιστούν οι δύο κτηνοτρόφοι στον έλεγχο και να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση, επικαλούμενοι λόγους ανωτέρας βίας. Μάλιστα, σε κάποιο σημείο ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει ότι η απόκλιση δεν είναι μικρή και ο συνεργάτης του υπουργού απαντά: «Τι θέλεις να κάνουμε; Να περιμένουμε μέχρι να μεγαλώσουν τα ζώα;». Αυτή είναι μία από τις περιπτώσεις για τις οποίες ελέγχεται ο κ. Λιβανός.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά οικογένεια από το Αγρίνιο, η οποία διατηρεί τυροκομείο. Έχασε τη διορία για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, έχασε τη δυνατότητα να εισπράξει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεργάτης του υπουργού ζητά από τον κ. Μελά να παρέμβει, καθώς πρόκειται για ψηφοφόρους του υπουργού. Στην ίδια συνομιλία, ο κ. Μελάς αναφέρει ότι το ζήτημα έχει διευθετηθεί.

Οι διάλογοι:

Συνεργάτης Λιβανού: Δεν μπορείς να βάλεις λίγη πλάτη γι’ αυτόν τον άνθρωπο;

Μελάς: Μωρέ προσπάθησα να το κάνω και τώρα το προσπαθώ. Το μόνο ζήτημα είναι πως αυτός δεν έχει τίποτα να δείξει.

Συνεργάτης Λιβανού: Τέλος πάντων, κάνε εσύ τα «μαγικά» σου, αφού έχεις μαγικό χέρι, και άμα τον γνωρίσεις θα καταλάβεις τι εννοώ.

Δεύτερος διάλογος:

Συνεργάτης Λιβανού: Δες το, ρε Δημήτρη. Πάντως μας ενδιαφέρει πολύ αυτός. Ξέρω ότι σου λέω, έχει εργοστάσιο.

Μελάς: Ναι.

Συνεργάτης Λιβανού: Στο Αγρίνιο, από τους καλούς φίλους του Σπήλιου. Δηλαδή για εμάς είναι σημαντικό να το περάσουμε, για να μην τη φάει τώρα από τον Σπήλιο.

Μία ακόμη χαρακτηριστική υπόθεση αφορά 37 παραγωγούς βιολογικών προϊόντων από τον νομό Σερρών. Πρόκειται για αίτημα για το οποίο είχε απευθυνθεί στο γραφείο του κ. Λιβανού ο βουλευτής Σερρών, Κώστας Καραμανλής.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, οι 37 παραγωγοί δεν διαθέτουν πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής και ο ΟΠΕΚΕΠΕ απορρίπτει τις αιτήσεις τους. Στη συνέχεια προσφεύγουν, αλλά η προσφυγή τους απορρίπτεται εκ νέου. Ο μόνος τρόπος να ικανοποιηθεί το αίτημά τους είναι μέσω του γραφείου του υπουργού.

Το γραφείο του υπουργού φέρεται να τους υπαγορεύει ακόμη και το περιεχόμενο της ιεραρχικής προσφυγής τους, όπου επικαλούνται και πάλι ιατρικούς λόγους ανωτέρας βίας, προκειμένου να παρακαμφθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

