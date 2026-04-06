Πένθος-για-τη-Θεανώ-Φωτίου:-Πέθανε-ο-μοναχογιός-της-σε-ηλικία-48-ετών

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή – Συλλυπητήριο μήνυμα από την πρώην βουλευτή Φωτεινή Βάκη
Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Θεανώ Φωτίου, καθώς ο μοναχογιός της πέθανε αιφνιδίως σε ηλικία 48 ετών.
Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή.
Σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρώην βουλευτής Φωτεινή Βάκη εξέφρασε τη συμπαράστασή της, γράφοντας: «Τι μπορείς να πεις σε μια μάνα που χάνει το παιδί της; Χάνουν οι λέξεις το νόημά τους. Κουράγιο και δύναμη, Θεανώ μας».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
