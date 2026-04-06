Ποια-μέτρα-προτείνει-η-Κομισιόν-για-την-αντιμετώπιση-της-ενεργειακής-κρίσης

Οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να επαναφέρουν σε ισχύ τα νομικά εργαλεία που δημιουργήθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Όσον αφορά τη μείωση της ζήτησης, οι Βρυξέλλες υπενθυμίζουν ότι το 2022 ένας κανονισμός του Συμβουλίου επέλεξε μέτρα έκτακτης ανάγκης. Μεταξύ άλλων, οι 27 ήταν υποχρεωμένοι να μειώσουν οικειοθελώς την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 15%.

«Η Κομισιόν στοχεύει να ανακοινώσει περιορισμούς στον ενεργειακό εφοδιασμό και ζητά από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν εκτεταμένα την τηλεργασία για εξοικονόμηση χρημάτων», λένε στη Ναυτεμπορική παράγοντες της αγοράς. «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ανησυχίες για τον εφοδιασμό, αλλά είναι σαφές ότι η Ευρώπη υποφέρει από την αύξηση των τιμών των υδρογονανθράκων», προσθέτουν.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τις πρώτες 35 ημέρες της σύγκρουσης, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 60% και του φυσικού αερίου κατά 70%. Σύμφωνα με πληροφορίες της Ναυτεμπορικής, η Κομισιόν αναμένεται να προτείνει δέσμη μέτρων και συστάσεων, με δύο στόχους: το «πάγωμα» των τιμών και τη μείωση της ζήτησης. «Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν κίνητρα τόσο για κρατικές ενισχύσεις όσο και για μακροπρόθεσμες συμβάσεις για την αγορά χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι Βρυξέλλες θέλουν επίσης να εκσυγχρονίσουν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία συχνά δεν μπορούν να απορροφήσουν μέρος της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», υπογραμμίζουν ευρωπαϊκές πηγές.

Σοβαρή και μακροχρόνια η κρίση

«Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πλήρη επίγνωση ότι η οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν θα μπορούσε να αποδειχθεί σοβαρή και μακροχρόνια», σημειώνουν οι ίδιες πηγές. «Ταυτόχρονα, προσθέτουν, υπάρχει η επιθυμία, την οποία συμμερίζονται πολλά κράτη μέλη, να αποφευχθεί μια νέα μείωση των δημόσιων οικονομικών και να τεθεί σε κίνδυνο η περιβαλλοντική δέσμευση για εστίαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή μετάβαση».

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενεργούμε με συνοχή και σε στενό συντονισμό μεταξύ μας», λέει ο Επίτροπος Ενέργειας, Ντάν Γιόργκενσεν. «Πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε τις κατακερματισμένες εθνικές αντιδράσεις και τα αποσταθεροποιητικά σήματα για την αγορά. Τα μέτρα μας πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και να αποφεύγουν την επιδείνωση των συνθηκών προσφοράς και ζήτησης».

Σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επικρατεί πάντως η αίσθηση ότι ο Τρίτος Πόλεμος στον Κόλπο δικαιολογεί πλήρως την απόφαση για μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου και πετρελαίου και προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να επιτραπεί στην Ευρώπη να γίνει πιο ανεξάρτητη.

Αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας

Υπάρχει βέβαια το ζήτημα των δημόσιων οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Eurogroup την περασμένη Παρασκευή, δύο χώρες – πιθανώς η Ιταλία και η Ελλάδα – πρότειναν να μην κλείσει η πόρτα στο ενδεχόμενο αναστολής του Συμφώνου Σταθερότητας, όπως το 2020-2022. Καμία άλλη χώρα δεν έχει υιοθετήσει αυτήν την ιδέα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σημειώσει ότι η χρήση της ρήτρας διαφυγής δεν δικαιολογείται αυτή τη στιγμή.

«Ανταποκρινόμενη στη νέα κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης της οικονομίας και την αντιμετώπιση του κινδύνου στασιμοπληθωρισμού, τον φόβο μήπως αφήσει επικίνδυνα σημάδια και την επιθυμία να υπερασπιστεί τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της για τη μετάβαση στην ηλεκτρική ενέργεια», αναφέρουν παράγοντες της αγοράς.

«Πήλινο δοχείο» η ΕΕ

Με τον πόλεμο στον Κόλπο να συνεχίζεται χωρίς ορατό τέλος, η Ευρώπη φαίνεται να μοιάζει πάντως με «πήλινο δοχείο ανάμεσα σε σιδερένια κοντέινερ». Δεν διαθέτει δικούς της ενεργειακούς πόρους, ενώ η κατάσταση για τα αγροδιατροφικά προϊόντα είναι περίπλοκη, ανάλογα με τον τομέα.

Η παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα λιπάσματα, τα οποία με τη σειρά τους στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην αμμωνία, η οποία παράγεται από το φυσικό αέριο. Εάν το κόστος του αερίου αυξηθεί, ανεβαίνει και το κόστος παραγωγής. «Οι αγρότες βλέπουν τα περιθώριά τους να μειώνονται και επομένως να σταματούν να παράγουν. Αλλά η χαμηλότερη παραγωγή σημαίνει χαμηλότερη προσφορά και επομένως ακόμη υψηλότερες τιμές», λένε παράγοντες της αγοράς.

Και αν η παγκόσμια γεωργική παραγωγή καταρρεύσει, θα πληρώσουμε περισσότερα για αυτά τα προϊόντα, αλλά ολόκληροι πληθυσμοί φτωχών χωρών κινδυνεύουν με καταστροφικούς λιμούς, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνεχώς αυξανόμενη μεταναστευτική πίεση και αυξανόμενο κοινωνικό κόστος για τις χώρες που δέχονται αυτή τη μετανάστευση.

Με άλλα λόγια, μια τέλεια καταιγίδα, είναι προ των πυλών. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η τρέλα στον Κόλπο θα τελειώσει σύντομα, ειδικά για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά και για οικονομικούς.