Προειδοποίηση-του-Ιράν-για-πλήγματα-σε-θαλάσσιους-διαδρόμους-ενέργειας-πέρα-από-τα-Στενά-του-Ορμούζ

Σαφή προειδοποίηση για πιθανή διατάραξη βασικών θαλάσσιων διαδρόμων ενέργειας απηύθυνε το Ιράν, με σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ να δηλώνει ότι κρίσιμα σημεία διεθνούς ναυσιπλοΐας, πέρα από τα Στενά του Ορμούζ, θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι ένα και μόνο λάθος βήμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ θα μπορούσε να διαταράξει σοβαρά τις παγκόσμιες ροές ενέργειας και το διεθνές εμπόριο.

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό δίκτυο Press TV, ο Βελαγιατί υποστήριξε ότι η «ενιαία διοίκηση της αντίστασης» θεωρεί το Στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ εξίσου στρατηγικής σημασίας με τα Στενά του Ορμούζ.

Η δήλωση έρχεται μετά την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα «εξαπολύσει κόλαση» κατά του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ έως την Τρίτη.

Ο Βελαγιατί πρόσθεσε ότι, παρότι οι ΗΠΑ έχουν αντλήσει ορισμένα διδάγματα από την ιστορία του Ιράν, «δεν έχουν ακόμη κατανοήσει τη γεωγραφία της ισχύος».

Το στρατηγικό πέρασμα Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Το Στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ανοικτά της Υεμένης, συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και την Αραβική Θάλασσα και αποτελεί κρίσιμο σημείο διέλευσης για πλοία που κατευθύνονται προς τη Διώρυγα του Σουέζ.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που θεωρούνται σύμμαχοι της Τεχεράνης, έχουν προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι είναι έτοιμοι να πλήξουν τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό σε ένδειξη στήριξης προς το Ιράν.

Οι επιθέσεις των Χούθι σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, είχαν προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στο διεθνές εμπόριο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης μιλούν για «νέα τάξη» στον Περσικό Κόλπο

Παράλληλα, το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για μια «νέα τάξη στον Περσικό Κόλπο», μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές σε περίπτωση που δεν διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτηση της διοίκησης του IRGC στην πλατφόρμα X επισημαίνεται ότι τα Στενά του Ορμούζ «δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην προηγούμενη κατάσταση», ιδίως όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

«Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ολοκληρώνει τις επιχειρησιακές προετοιμασίες για το σχέδιο διακήρυξης των ιρανικών αρχών για τη νέα τάξη στον Περσικό Κόλπο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτού διέρχεται μεγάλο ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά την περιοχή κρίσιμη για τη διεθνή ενεργειακή ασφάλεια.