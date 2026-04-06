Στα-χέρια-της-neurocrine-η-soleno-για-2,9-δισ.-δολάρια

Σε εξαγορά της Soleno Therapeutics έναντι 2,9 δισ. δολαρίων σε μετρητά, προχώρησε η Neurocrine Biosciences τη Δευτέρα. Το deal σηματοδοτεί την επέκταση της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας που επικεντρώνεται στη νευροεπιστήμη προς τις μεταβολικές διαταραχές.

Η συμφωνία δίνει στην Neurocrine πρόσβαση στο Vykat XR, το πρώτο φάρμακο που εγκρίθηκε στις ΗΠΑ για τη θεραπεία της υπερφαγίας που σχετίζεται με το σύνδρομο Prader-Willi, μια σπάνια γενετική διαταραχή, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο θεραπειών σπάνιων ασθενειών.

Η Neurocrine προσέφερε 53 δολάρια ανά τίτλο της Soleno που κατέχει, ποσό που αντιπροσωπεύει premium περίπου 34% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο της μετοχής. Η μετοχή της Soleno σημείωσε άνοδο άνω του 33% προσυνεδριακά, με τη συμφωνία να προσφέρει μια «πιο λογική οδό προς την αντιμετώπιση των μεταβολικών ασθενειών» όπως, τόνισε ο αναλυτής της BMO Capital Markets, Εβάν Σεϊγκερμάν.

Το Vykat XR αναμένεται να αποφέρει 450 εκατ. δολάρια σε πωλήσεις φέτος και περισσότερα από 2 δισ. δολάρια παγκοσμίως μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2030, ανέφερε ο αναλυτής, επικαλούμενος εκτιμήσεις της Visible Alpha.

Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες 90 ημέρες, θα χρηματοδοτηθεί με μετρητά, με την υπερφαγία, ή το αίσθημα έντονης και επίμονης πείνας, να είναι το χαρακτηριστικό σύμπτωμα του συνδρόμου Prader-Willi, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή παχυσαρκία, καθώς και σε σωματικά, ψυχικά και συμπεριφορικά προβλήματα.