    Monday, April 6
    Στα-χέρια-της-neurocrine-η-soleno-για-2,9-δισ.-δολάρια
    Στα χέρια της Neurocrine η Soleno για 2,9 δισ. δολάρια

    Στα χέρια της Neurocrine η Soleno για 2,9 δισ. δολάρια

    Το deal σηματοδοτεί την επέκταση της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας που επικεντρώνεται στη νευροεπιστήμη προς τις μεταβολικές διαταραχές.

    Σε εξαγορά της Soleno Therapeutics έναντι 2,9 δισ. δολαρίων σε μετρητά, προχώρησε η Neurocrine Biosciences τη Δευτέρα. Το deal σηματοδοτεί την επέκταση της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας που επικεντρώνεται στη νευροεπιστήμη προς τις μεταβολικές διαταραχές.

    Η συμφωνία δίνει στην Neurocrine πρόσβαση στο Vykat XR, το πρώτο φάρμακο που εγκρίθηκε στις ΗΠΑ για τη θεραπεία της υπερφαγίας που σχετίζεται με το σύνδρομο Prader-Willi, μια σπάνια γενετική διαταραχή, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο θεραπειών σπάνιων ασθενειών.

    Η Neurocrine προσέφερε 53 δολάρια ανά τίτλο της Soleno που κατέχει, ποσό που αντιπροσωπεύει premium περίπου 34% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο της μετοχής. Η μετοχή της Soleno σημείωσε άνοδο άνω του 33% προσυνεδριακά, με τη συμφωνία να προσφέρει μια «πιο λογική οδό προς την αντιμετώπιση των μεταβολικών ασθενειών» όπως, τόνισε ο αναλυτής της BMO Capital Markets, Εβάν Σεϊγκερμάν.

    Το Vykat XR αναμένεται να αποφέρει 450 εκατ. δολάρια σε πωλήσεις φέτος και περισσότερα από 2 δισ. δολάρια παγκοσμίως μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2030, ανέφερε ο αναλυτής, επικαλούμενος εκτιμήσεις της Visible Alpha.

    Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες 90 ημέρες, θα χρηματοδοτηθεί με μετρητά, με την υπερφαγία, ή το αίσθημα έντονης και επίμονης πείνας, να είναι το χαρακτηριστικό σύμπτωμα του συνδρόμου Prader-Willi, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή παχυσαρκία, καθώς και σε σωματικά, ψυχικά και συμπεριφορικά προβλήματα.

