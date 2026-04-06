Στενά-του-Ορμούζ,-ακριβό-ράφι:-Ο-πόλεμος-στη-Μέση-Ανατολή-χτυπά-το-πιάτο-του-Έλληνα

Η παρατεταμένη πολεμική κρίση στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή έχει πάψει προ πολλού να αποτελεί αποκλειστικά θέμα διεθνούς διπλωματίας.

Βρισκόμαστε στις αρχές Απριλίου του 2026 και η παρατεταμένη πολεμική κρίση στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή έχει πάψει προ πολλού να αποτελεί αποκλειστικά θέμα διεθνούς διπλωματίας…. Και δυστυχώς έχει μετατραπεί στον βασικό ρυθμιστή του πληθωρισμού στα τρόφιμα. Είναι ένα ντόμινο που ξεκινά από τα Στενά του Ορμούζ, χτυπά το κόστος παραγωγής στον ελληνικό κάμπο και καταλήγει ως δυσβάσταχτος λογαριασμός στο καλάθι του καταναλωτή.

Όταν η τιμή της ντομάτας, του ψωμιού ή του ελαιολάδου εκτοξεύεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η κριτική στρέφεται συχνά και λανθασμένα προς τον πρωτογενή τομέα.

Η πραγματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας αποκαλύπτει μια διαφορετική εικόνα: ο Έλληνας αγρότης και ο τελικός καταναλωτής είναι τα δύο μεγάλα θύματα ενός «γεωπολιτικού ασφαλίστρου» που ενσωματώνεται κρυφά στην τιμή των τροφίμων.

Η παραγωγή τροφίμων είναι μια διαδικασία εντάσεως ενέργειας. Το Ιράν αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς αζωτούχων λιπασμάτων, κυρίως ουρίας, παγκοσμίως, ενώ ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου διέρχεται από εκεί κάθε ημέρα.

Με την κλιμάκωση της σύγκρουσης, ο παραγωγός βλέπει το κόστος των βασικών εισροών του να ανατιμάται απότομα. Όταν το αγροτικό πετρέλαιο (diesel) ενσωματώνει την άνοδο του βαρελιού Brent και η τιμή της ουρίας απορροφά το γεωπολιτικό ρίσκο, το κόστος καλλιέργειας ανά στρέμμα εκτινάσσεται κατά 20% έως 30%. Ο αγρότης καλείται να χρηματοδοτήσει αυτή την «εισαγόμενη» ακρίβεια από την τσέπη του, σε μια ήδη δύσκολη περίοδο ρευστότητας. Από την άλλη ο καταναλωτής βλέπει την τελική τιμή να ανεβαίνει και εύλογα αναρωτιέται αν ο παραγωγός κερδίζει. Τα οικονομικά δεδομένα, ωστόσο, δείχνουν το αντίθετο.

Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής κρίσης, ο αγρότης σπάνια έχει τη διαπραγματευτική δύναμη να μετακυλίσει πλήρως την αύξηση κόστους στη χονδρική τιμή πώλησης. Στην πράξη: αν το κόστος παραγωγής αυξηθεί κατά 25%, η τιμή εξόδου από το χωράφι μπορεί να ανέβει μόνο κατά 10%–15%. Η διαφορά το υπόλοιπο 10 με 15 ποσοστιαίες μονάδες «απορροφάτε» από τον ίδιο τον παραγωγό ως ζημιά, προκειμένου να διατηρήσει το προϊόν του εμπορεύσιμο. Ο αγρότης, με άλλα λόγια, παίζει ρόλο «αμορτισέρ» για τους ανοδικούς κραδασμούς της διεθνούς αγοράς.

Αν ο παραγωγός απορροφά μέρος του κόστους… θα αναρωτηθεί ο αναγνώστης: πού πηγαίνει η υπόλοιπη ακρίβεια; Η απάντηση κρύβεται στους ενδιάμεσους κρίκους οι οποίοι επίσης πλήττονται από το ενεργειακό σοκ.

Από τη στιγμή που το φρούτο ή το λαχανικό φεύγει από το χωράφι, ξεκινά ένας νέος κύκλος επιβαρύνσεων: τα τυποποιητήρια πληρώνουν ακριβότερο βιομηχανικό ρεύμα, τα υλικά συσκευασίας (πλαστικό, χαρτί) ανατιμώνται λόγω ενεργειακού κόστους, τα ψυγεία συντήρησης επιβαρύνονται περαιτέρω, και τέλος τα φορτηγά διανομής φτάνουν στα αστικά κέντρα πληρώνοντας ακριβότερο diesel.

Το αποτέλεσμα είναι αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν «ασύμμετρη μετάδοση τιμών»: το ράφι ενσωματώνει άμεσα και επιθετικά το κόστος της κρίσης, ενώ ο παραγωγός παλεύει απλώς να ισοσκελίσει τον ισολογισμό της χρονιάς.

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα το 2026 δεν είναι αποτέλεσμα αισχροκέρδειας. Είναι το τίμημα της δομικής μας εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και πρώτες ύλες. Όσο η αλυσίδα παραγωγής και διανομής τροφίμων παραμένει ενεργειακά εκτεθειμένη, κάθε γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή θα «προσγειώνεται» στο τραπέζι του Έλληνα πολίτη.

Η απάντηση δεν είναι μόνο μακροοικονομική. Είναι και δομική: Ενεργειακές κοινότητες αγροτών, επέκταση της αγροτικής φωτοβολταϊκής παραγωγής και ευρωπαϊκά αποθέματα λιπασμάτων αποτελούν εργαλεία που μπορούν να μειώσουν τη μεταδοτικότητα εξωτερικών κρίσεων στον εγχώριο επισιτισμό. Η επιλογή δεν είναι ιδεολογική, είναι υπόθεση διαχείρισης επιχειρηματικού ρίσκου σε εθνική κλίμακα.