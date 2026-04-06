Στουρνάρας:-Ανθεκτικές-οι-ελληνικές-τράπεζες-ακόμη-και-στα-stress-tests

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας τόνισε ότι οι ελληνικές τράπεζες ενίσχυσαν το 2025 την κερδοφορία, τη ρευστότητα και την ανθεκτικότητά τους, ακόμη και υπό δυσμενή σενάρια.

Για πρόοδο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα μίλησε ο Διοικητής Γιάννης Στουρνάρας κατά την 93η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφέροντας πως όλα τα stress tests έχουν αποδείξει πως οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν ανθεκτικές, ακόμη και στα πιο δυσμενή σενάρια.

Κατά τον απολογισμό του έτους που μας πέρασε, ο Διοικητής της ΤτΕ ανέφερε το πόσο αισθητή ήταν η συμβολή των ελληνικών τραπεζών στη βελτίωση της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

Συγκεκριμένα, η ανάκαμψη των επενδύσεων ενισχύθηκε από τους πιο ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, καθώς τόσο οι συστημικές τράπεζες όσο και οι μικρότεροι «παίκτες» στήριξαν την επιχειρηματικότητα και κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, για πρώτη φορά η στεγαστική πίστη βρέθηκε σε θετικό έδαφος το 2025. «Οι όροι χρηματοδότησης για τα νοικοκυριά επίσης βελτιώθηκαν, ιδίως στα στεγαστικά δάνεια, με πρόσθετη στήριξη και από ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης» ανέφερε.

Όπως σημείωσε ο κ. Στουρνάρας, τα τραπεζικά επιτόκια χορηγήσεων συνέχισαν να αποκλιμακώνονται σε όλες τις κατηγορίες δανείων, αντανακλώντας τη βαθμιαία μείωση των βασικών επιτοκίων της νομισματικής πολιτικής και τη σταδιακή ομαλοποίηση των συνθηκών χρηματοδότησης.

Τόνισε πως η υποχώρηση του κόστους δανεισμού ήταν πιο έντονη στα επιχειρηματικά δάνεια, γεγονός που στήριξε τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και την επενδυτική δραστηριότητα.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν και το κόστος δανεισμού παρέμεινε σχετικά υψηλότερο, οι πραγματικοί όροι χρηματοδότησης ήταν ευνοϊκότεροι χάρη στη συμβολή των χρηματοδοτικών εργαλείων του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο διοικητής της ΤτΕ υπογράμμισε πως τα επιτόκια καταθέσεων παρουσιάσαν πτωτική πορεία, με σαφείς όμως διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία καταθέσεων.

Ειδικότερα, στις καταθέσεις προθεσμίας, η αποκλιμάκωση ακολούθησε τη μείωση των βασικών επιτοκίων, με ταχύτερη προσαρμογή για τις επιχειρήσεις και πιο περιορισμένη για τα νοικοκυριά. Αντίθετα, στις καταθέσεις διάρκειας μίας ημέρας, τα επιτόκια παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα και σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Επιπλέον, ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό τομέα συνολικά επιβραδύνθηκε το 2025, παραμένοντας ωστόσο υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Η επιβράδυνση οφείλεται κυρίως στη βραδύτερη αύξηση της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Από την άλλη πλευρά, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, καταγράφηκε επέκταση της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τόσο την ενίσχυση της καταναλωτικής πίστης όσο και τη σταδιακή ανάκαμψη της στεγαστικής πίστης.

Ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι οι τραπεζικές καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα κατέγραψαν νέα αισθητή άνοδο το 2025, με ρυθμό ταχύτερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Συνολικά, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 10,4 δισ. ευρώ, με το υπόλοιπό τους να διαμορφώνεται στα 213 δισ. ευρώ – το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2010.

Η άνοδος των καταθέσεων προήλθε σχεδόν εξίσου από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, εξέλιξη που υποδηλώνει τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης.

Τι πέτυχαν οι τράπεζες το 2025

Όπως ανέφερε ο κ. Στουρνάρας, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν να καταγράφουν θετικές επιδόσεις και να ενισχύουν τα θεμελιώδη μεγέθη τους, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, η κερδοφορία τους βελτιώθηκε περαιτέρω, στηριζόμενη κυρίως στην πιστωτική επέκταση, στην αύξηση των εσόδων από προμήθειες και στη μείωση των προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο.

Παράλληλα, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και συγκλίνουν πλέον σε μεγάλο βαθμό με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ενώ οι δείκτες ρευστότητας παρέμειναν ιδιαίτερα ισχυροί, σε επίπεδα υψηλότερα τόσο από τις εποπτικές απαιτήσεις όσο και από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου βελτιώθηκε περαιτέρω, με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα να συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία και να συγκλίνουν προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η πρόοδος αυτή αποτυπώθηκε και στις διαδοχικές αναβαθμίσεις των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των ελληνικών τραπεζών, που πλέον βρίσκονται εντός της επενδυτικής κατηγορίας, ενδυναμώνοντας περαιτέρω το κλίμα εμπιστοσύνης προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας.

Ο Διοικητής στάθηκε στο γεγονός πως οι μικρότερες και οι συνεταιριστικές τράπεζες βελτίωσαν τις επιδόσεις τους, διαδραματίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ενώ ταυτόχρονα στήριξαν και τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τέλος, τα αποτελέσματα των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) επιβεβαίωσαν την ανθεκτικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ακόμη και υπό δυσμενή σενάρια.

Όλες οι παραπάνω εξελίξεις αποτυπώνουν τη θέση από την οποία εισέρχεται η ελληνική οικονομία στη νέα περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.