Στουρνάρας:-Η-πολιτική-σταθερότητα-αποτελεί-καθοριστικό-παράγοντα-ανθεκτικότητας

Μήνυμα για συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας, αλλά με σαφή επιβράδυνση του ρυθμού, εξέπεμψε η ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, στο πλαίσιο της 93ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η ΤτΕ αναμένει ανάπτυξη 1,9% φέτος με την Ευρωζώνη στο 0,9% από 1,4% λόγω πολέμου στη μέση ανατολή και των ενεργειακών διαταραχών.

Η οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται με βασικό μοχλό τις επενδύσεις, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση αυξάνεται μεν, αλλά πιο ήπια, στοιχείο που αποτυπώνει κόπωση της εγχώριας ζήτησης. Η αγορά εργασίας διατηρεί θετικές προοπτικές, χωρίς όμως να μεταβάλλει ουσιαστικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης.

Στο μέτωπο των τιμών, η εικόνα γίνεται πιο σύνθετη, καθώς η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού ανακόπτεται: ο γενικός δείκτης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,1%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός θα υποχωρήσει προς το 3%, ένδειξη ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν επίμονες. Παράλληλα, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δεν αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω το 2026, διατηρώντας μια βασική εξωτερική ανισορροπία.

Συνολικά, διαμορφώνεται ένα σενάριο ανάπτυξης με χαμηλότερη ταχύτητα, όπου η οικονομία παραμένει σε θετική τροχιά, αλλά με πιο περιορισμένα περιθώρια επιτάχυνσης και με εμφανείς διαρθρωτικές πιέσεις.

Οι επισημάνσεις του κ. Στουρνάρα αναδεικνύουν την ενίσχυση των ανοδικών κινδύνων για τον πληθωρισμό, σε ένα περιβάλλον όπου εντείνονται και οι φόβοι στασιμοπληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Στην Ελλάδα, οι πληθωριστικές πιέσεις αποδεικνύονται πιο επίμονες, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και επιβαρύνοντας την εγχώρια ζήτηση. Παράλληλα, η δομή της οικονομίας την καθιστά πιο ευάλωτη: η ισχυρή εξάρτηση από τον τουρισμό και η υψηλή συγκέντρωση των εξαγωγών αυξάνουν την έκθεση σε εξωτερικούς κραδασμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, ο συνδυασμός επίμονου πληθωρισμού και μέτριας ανάπτυξης ενισχύει το ρίσκο μιας πιο εύθραυστης μακροοικονομικής ισορροπίας.

Ξεχωριστά ο Κεντρικός Τραπεζίτης επισήμανε ότι σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας η πολιτική σταθερότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα οικονομικής ανθεκτικότητας. «Η εμπειρία των τελευταίων ετών καταδεικνύει ότι η πολιτική σταθερότητα και ένα προβλέψιμο θεσμικό περιβάλλον είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση της μακροοικονομικής ισορροπίας και για την αποτελεσματική διαχείριση εξωγενών κρίσεων».

Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου σωρεύονται νέες αβεβαιότητες, η υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση της ευημερίας. Τα οφέλη των μεταρρυθμίσεων είναι πλέον ορατά και μετρήσιμα, τόσο στις επιδόσεις της οικονομίας όσο και στη βελτίωση της αξιοπιστίας της χώρας.

Σύμφωνα με τον Γ. Στουρνάρα, η διατήρηση της πολιτικής βούλησης για την εφαρμογή αξιόπιστων μεταρρυθμιστικών πολιτικών είναι το κλειδί για να μετατραπούν οι κρίσεις σε ευκαιρίες και να διαμορφωθεί μια σύγχρονη, βιώσιμη, εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία.