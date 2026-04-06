Στουρνάρας:-Το-τρίπτυχο-«άμυνας»-των-τραπεζών

Οι τράπεζες εκτιμάται ότι θα παραμείνουν προσηλωμένες στη βελτίωση των καθαρών εσόδων από τόκους, στη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων και στην αύξηση των εσόδων από προμήθειες.

Οι προοπτικές για το 2026 όσον αφορά το εγχώριο τραπεζικό σύστημα παραμένουν θετικές, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα του συνόλου του κλάδου αναμένεται να βελτιωθούν περαιτέρω.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητή κ. Γιάννη Στουρνάρα για το 2025 , οι τράπεζες εκτιμάται ότι θα παραμείνουν προσηλωμένες στη βελτίωση των καθαρών εσόδων από τόκους, στη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων και στην αύξηση των εσόδων από προμήθειες.

Ωστόσο, οι αβεβαιότητες στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένουν αυξημένες και συνιστούν πηγές ενδεχόμενων κινδύνων για τις τράπεζες της Ευρωζώνης και το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Απέναντι στους εξωγενείς αυτούς κινδύνους είναι σημαντική η διατήρηση υψηλών κεφαλαιακών αποθεμάτων, η χορήγηση νέων δανείων με συντηρητικά κριτήρια και η επίτευξη διατηρήσιμων δεικτών αποδοτικότητας, ώστε οι διαρκείς βελτιώσεις στα οικονομικά τους αποτελέσματα και ενδεχόμενες περαιτέρω αναβαθμίσεις του αξιόχρεου των τραπεζών να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στο περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Οι θετικές αυτές επιδόσεις αναμένεται με τη σειρά τους να αποτελέσουν σταθερό υπόβαθρο προκειμένου οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν απρόσκοπτα τις επιχειρήσεις και να συμβάλουν στην αύξηση των επενδύσεων και του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης.

Ευρύτερα, όπως σημειώνεται, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ελληνικών τραπεζών έχει αναγνωριστεί τόσο σε επίσημες εκθέσεις θεσμικών φορέων όσο και στις εκθέσεις των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) του 2025 επιβεβαιώνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες, ακόμη και στο δυσμενές σενάριο για το οικονομικό περιβάλλον στην ευρωζώνη, διατηρούν επίπεδα ιδίων κεφαλαίων που υπερβαίνουν τις κανονιστικές απαιτήσεις και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι θετικές εξελίξεις στις πιστοληπτικές αξιολογήσεις των ελληνικών τραπεζών που καταγράφηκαν το 2025 συνεχίστηκαν και το 2026. Τον Ιανουάριο, ο οίκος Standard & Poor’s προχώρησε σε αναβάθμιση των προοπτικών των ελληνικών τραπεζών σε θετικές, αντανακλώντας τις εκτιμήσεις για αύξηση της κερδοφορίας, με θετικές επιδράσεις στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, ρευστότητας και στην ποιότητα του ενεργητικού.

Πιο πρόσφατα, η Moody’s μετέτρεψε τις προοπτικές για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε σταθερές από θετικές, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα θεμελιώδη μεγέθη των τραπεζών αναμένεται να παραμείνουν ισχυρά σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και η ποιότητα του ενεργητικού να βελτιωθεί περαιτέρω, εν μέσω ευνοϊκών μακροοικονομικών συνθηκών. Ως αποτέλεσμα, οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις για τις τέσσερις σημαντικές τράπεζες βρίσκονται εντός της επενδυτικής κατηγορίας, με ανώτατο επίπεδο το «BBB+», δηλαδή μία βαθμίδα χαμηλότερα από την κατηγορία «Α».

Η ενισχυμένη ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών δημιουργεί προϋποθέσεις για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και τη διαμόρφωση νέων στρατηγικών εξωστρέφειας. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, τρεις σημαντικές τράπεζες ολοκλήρωσαν τη συγχώνευση μέσω απορρόφησης των εταιριών συμμετοχών (holding), ενώ παράλληλα καταγράφηκαν νέες συνεργασίες, καθώς και εξαγορές και συγχωνεύσεις με τράπεζες του εξωτερικού και εταιρίες του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι εξελίξεις αυτές αντανακλούν τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών των τραπεζών και τις αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης, δημιουργώντας ευνοϊκές προοπτικές για τις δραστηριότητές τους.