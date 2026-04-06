Τουρισμός και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών: Γιατί το εξωτερικό έλλειμμα της Ελλάδας παραμένει υψηλό παρά τα ρεκόρ εισπράξεων

Το 2024 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της Ελλάδας ανήλθαν σε περίπου 21,7 δισ. ευρώ με 36 εκατ. αφίξεις, ενώ το 2025 εκτιμάται ότι αυξήθηκαν πάνω από τα 23,5 δισ. ευρώ, με περαιτέρω άνοδο των αφίξεων. Παρ’ όλα αυτά, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει ελλειμματικό, με το έλλειμμα να φθάνει άνω των 15 δισ. ευρώ το 2024 και να μειώνεται μόνο μερικώς το 2025. Πώς συνυπάρχει ένα ισχυρό πλεόνασμα υπηρεσιών (κυρίως τουρισμού) με ένα μεγάλο έλλειμμα εμπορευμάτων, ποιος είναι ο ρόλος των ενεργειακών εισαγωγών και τι απαιτείται για μια πιο ισορροπημένη εξωτερική θέση μέχρι το 2026, όπου προβλέπεται σταδιακή μείωση του ελλείμματος προς περίπου 5,3% του ΑΕΠ.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον σταθερά μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως τουριστικών προορισμών, με διαδοχικά ρεκόρ αφίξεων και εσόδων μετά την πανδημία. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζονται σε αναλύσεις βασισμένες σε δεδομένα της Τράπεζας της Ελλάδος και δημοσιεύματα οικονομικού Τύπου, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν το 2024 περίπου στα 21,7 δισ. ευρώ, με 36 εκατ. αφίξεις, ενώ το 2025 εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τα 23,5 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 2 δισ. σε σχέση με το 2024.



Ωστόσο, την ίδια στιγμή, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας παραμένει σε σημαντικό έλλειμμα: γύρω στα 15,1 δισ. ευρώ το 2024, υψηλότερα από το 2023, με μικρή μόνο βελτίωση το 2025. Οι προβολές διεθνών οργανισμών για το 2026 κάνουν λόγο για μείωση του ελλείμματος προς το 5,3% του ΑΕΠ, αλλά όχι για άμεση εξάλειψή του. Το κεντρικό ερώτημα είναι γιατί τα εντυπωσιακά έσοδα του τουρισμού δεν αρκούν για να κλείσουν το εξωτερικό κενό και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για πιο ισορροπημένη εξωτερική θέση μεσοπρόθεσμα.

1. Η εικόνα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 2023–2025



Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, διαμορφώνεται ως εξής σε γενικές γραμμές:

Το 2023 το έλλειμμα μειώθηκε σε σχέση με τα πολύ υψηλά επίπεδα της ενεργειακής κρίσης, αλλά παρέμεινε σημαντικό.

Το 2024, παρά τη δυναμική του τουρισμού, το συνολικό έλλειμμα αυξήθηκε στα περίπου 15,1 δισ. ευρώ, λόγω επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών.

Το 2025 εκτιμάται μια μείωση του ελλείμματος κατά περίπου 2,8 δισ. ευρώ, με βελτιώσεις σε όλες σχεδόν τις υποκατηγορίες, αλλά χωρίς ανατροπή της βασικής εικόνας: το έλλειμμα παραμένει υψηλό για μια οικονομία σε νομισματική ένωση.



Διαιρώντας τα παραπάνω μεγέθη με το ΑΕΠ, το έλλειμμα κινείται σε επίπεδα της τάξης του 6–7% του ΑΕΠ τα τελευταία έτη, με προοπτική αποκλιμάκωσης γύρω στο 5,3% το 2026 σύμφωνα με διεθνείς προβλέψεις. Αυτό το μέγεθος είναι μεν χαμηλότερο από το αποκορύφωμα της ενεργειακής κρίσης, αλλά εξακολουθεί να υποδηλώνει διαρθρωτική εξάρτηση από την εξωτερική χρηματοδότηση.

2. Τουρισμός: ισχυρό πλεόνασμα υπηρεσιών αλλά όχι πανάκεια



Ο τουρισμός αποτελεί τον βασικό λόγο για τον οποίο το ισοζύγιο υπηρεσιών της Ελλάδας καταγράφει μεγάλο πλεόνασμα:

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2024 έφθασαν περίπου τα 21,7 δισ. ευρώ, με περαιτέρω άνοδο πάνω από τα 23,5 δισ. το 2025.



Οι αφίξεις αυξήθηκαν από περίπου 36 εκατ. το 2024 σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα το 2025, με διεύρυνση τόσο της θερινής περιόδου όσο και της γεωγραφικής διασποράς των ροών.



Αυτή η επίδοση ενισχύει σημαντικά το ισοζύγιο υπηρεσιών, αντισταθμίζοντας μέρος του ελλείμματος αγαθών. Ωστόσο:



Ένα μέρος των τουριστικών εσόδων «διαρρέει» μέσω εισαγόμενων αγαθών (τρόφιμα, ποτά, εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνται στην τουριστική αλυσίδα αξίας.

Η υψηλή εξάρτηση από έναν κλάδο ευάλωτο σε εξωτερικά σοκ (γεωπολιτικά γεγονότα, υγειονομικές κρίσεις, κλιματική αλλαγή) καθιστά την εξωτερική θέση πιο ριψοκίνδυνη.

Το ποσοστό εγχώριας προστιθέμενης αξίας ανά ευρώ τουριστικού εσόδου, αν και έχει βελτιωθεί, παραμένει χαμηλότερο από ό,τι σε οικονομίες με πιο ανεπτυγμένα δίκτυα τοπικών προμηθευτών.



Συνεπώς, ο τουρισμός λειτουργεί ως σημαντικός «αντίβαρος» στο εμπορικό έλλειμμα, αλλά δεν αρκεί από μόνος του να εξαλείψει τις εξωτερικές ανισορροπίες, ιδίως εάν δεν συνοδεύεται από ενίσχυση των εξαγωγών αγαθών και άλλων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

3. Το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και ο ρόλος της ενέργειας



Το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών παραμένει το «αδύναμο σημείο» της εξωτερικής θέσης της Ελλάδας:

Το 2024 σημειώθηκε αύξηση του εμπορικού ελλείμματος, με τις εξαγωγές αγαθών να υποχωρούν κατά περίπου 2,8% και τις εισαγωγές να αυξάνονται κατά περίπου 1,5%, σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία που βασίζονται σε δεδομένα της Τράπεζας της Ελλάδος και της ΕΛΣΤΑΤ.

Η ενεργειακή συνιστώσα, αν και έχει υποχωρήσει σε αξία μετά την κορύφωση των διεθνών τιμών, εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά το ισοζύγιο αγαθών.

Πέραν της ενέργειας, η ελληνική οικονομία εισάγει σε μεγάλη κλίμακα ενδιάμεσα και κεφαλαιουχικά αγαθά, γεγονός που αντανακλά τη δομή της παραγωγικής βάσης.



Η βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου προϋποθέτει τόσο:

αναβάθμιση της εξαγωγικής σύνθεσης (περισσότερα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας ή υψηλής ποιότητας/σήματος),

όσο και υποκατάσταση εισαγωγών όπου είναι εφικτό, π.χ. σε αγροδιατροφικά προϊόντα και ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους.



Χωρίς τέτοια διαρθρωτική μεταβολή, ακόμη και μια πολύ ισχυρή τουριστική χρονιά δύσκολα μπορεί να μηδενίσει το συνολικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών.

4. Προοπτικές έως το 2026 και πολιτικές επιλογές



Οι διεθνείς οργανισμοί εκτιμούν ότι, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα και τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας θα μειωθεί σταδιακά προς το 5,3% του ΑΕΠ το 2026. Η αποκλιμάκωση αυτή στηρίζεται σε:

συνεχιζόμενη ισχυρή επίδοση του τουρισμού,

σταδιακή βελτίωση των εξαγωγών αγαθών, καθώς υλοποιούνται επενδύσεις σε παραγωγικούς κλάδους,

ομαλοποίηση των τιμών ενέργειας και μερική υποκατάσταση μέσω ΑΠΕ.



Ωστόσο, η βιώσιμη εξωτερική ισορροπία προϋποθέτει μια πιο φιλόδοξη στρατηγική:

Διαφοροποίηση εξαγωγών: Ενίσχυση κλάδων όπως φαρμακοβιομηχανία, τρόφιμα-ποτά με ισχυρά brands, τεχνολογικές υπηρεσίες και logistics, ώστε να αυξηθεί το μερίδιο των προϊόντων/υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Εμβάθυνση τοπικών αλυσίδων αξίας στον τουρισμό: Μεγαλύτερη διασύνδεση του τουρισμού με την εγχώρια αγροδιατροφή, τη βιοτεχνία και τις δημιουργικές βιομηχανίες, ώστε μεγαλύτερο μέρος των τουριστικών εσόδων να παραμένει στην εγχώρια οικονομία.

Ενεργειακή μετάβαση: Επιτάχυνση επενδύσεων σε ΑΠΕ, αποθήκευση και δίκτυα, προκειμένου να μειωθεί μακροχρόνια η εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα.

Συμπέρασμα



Η εικόνα του ελληνικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τα τελευταία χρόνια είναι διττή. Από τη μία πλευρά, ο τουρισμός καταγράφει διαδοχικά ρεκόρ, δημιουργώντας ένα ισχυρό πλεόνασμα υπηρεσιών που στηρίζει το ισοζύγιο. Από την άλλη, το εμπορικό έλλειμμα αγαθών, τροφοδοτούμενο από ενεργειακές και άλλες εισαγωγές και από μια παραγωγική βάση που παραμένει σχετικά περιορισμένη σε εξαγώγιμα προϊόντα, διατηρεί το συνολικό έλλειμμα σε υψηλά επίπεδα.



Η σταδιακή αποκλιμάκωση του ελλείμματος προς το 2026, όπως προβλέπεται από διεθνείς οργανισμούς, είναι θετική αλλά δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό. Η αξιοποίηση της ισχύος του τουρισμού ως «άγκυρας» εξωστρέφειας, σε συνδυασμό με στοχευμένες πολιτικές για την ενίσχυση των εξαγωγών αγαθών και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, είναι καθοριστική για μια πιο ανθεκτική εξωτερική θέση.



Με άλλα λόγια, ο τουρισμός είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για τη μακροχρόνια εξωτερική ισορροπία της Ελλάδας. Η πρόκληση της επόμενης δεκαετίας είναι να μετατραπεί το σημερινό τουριστικό πλεονέκτημα σε μοχλό ευρύτερης παραγωγικής και εξαγωγικής αναδιάρθρωσης.