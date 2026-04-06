Τράπεζες: Διαφωνία ταμπλό και οίκων

Η αγορά έχει φέρει τις ελληνικές τράπεζες σε μια ζώνη τιμών όπου οι αποτιμήσεις και τα θεμελιώδη μεγέθη αρχίζουν να υπερισχύουν της ψυχολογίας. Στην πρόσφατη γεωπολιτική ένταση, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έφτασαν να καταγράφουν από τα πρόσφατα υψηλά τους πτώση περίπου -28% για τη Eurobank (από 4,392 σε 3,162 ευρώ), -24,7% για την Εθνική (από 16,005 σε 12,06 ευρώ), -27,4% για την Πειραιώς (από 8,99 σε 6,53 ευρώ) και -34,3% για την Alpha Bank (από 4,489 σε 2,95 ευρώ).

Με βάση τον αριθμό των μετοχών, η απώλεια κεφαλαιοποίησης που καταγράφηκε στα χαμηλά έφτασε περίπου τα 4,5 δισ. ευρώ για τη Eurobank, τα 3,6 δισ. ευρώ για την Εθνική, τα 3,0 δισ. ευρώ για την Πειραιώς και τα 3,6 δισ. ευρώ για την Alpha Bank. Συνολικά, μέσα σε λίγες συνεδριάσεις, η αγορά απορρόφησε απώλειες που προσεγγίζουν τα 14,7 δισ. ευρώ.

Αυτό από μόνο του αλλάζει τη βάση συζήτησης, καθώς πρόκειται για μια βαθιά αποσυμπίεση τιμών που απομάκρυνε τη βραχυπρόθεσμη υπερθέρμανση χωρίς να επηρεάσει τον πυρήνα.

Κι όμως, αν δει κανείς τι συνεχίζουν να γράφουν οι μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι, το χάσμα παραμένει εντυπωσιακό.

Στη Eurobank, η Deutsche Bank δίνει 4,35 ευρώ, που μεταφράζεται σε +37,6% από το χαμηλό των 3,162 ευρώ, η Goldman Sachs 5,00 ευρώ (+58,1%), η J.P. Morgan 4,40 ευρώ (+39,2%), η UBS 4,60 ευρώ (+45,5%) και η Bank of America 4,86 ευρώ (+53,7%). Η Autonomous τοποθετείται με σύσταση “Outperform” και τιμή-στόχο 4,5 ευρώ (+42,3% από το χαμηλό), διατηρώντας τη μετοχή στις κορυφαίες επιλογές της. Ο μέσος στόχος διαμορφώνεται κοντά στα 4,62 ευρώ, δηλαδή περίπου +46% από το χαμηλό.

Στην Εθνική Τράπεζα, η Deutsche Bank δίνει 15,95 ευρώ (+32,3% από τα 12,06 ευρώ), η Goldman Sachs 17,50 ευρώ (+45,1%), η J.P. Morgan 15,70 ευρώ (+30,2%), η UBS 17,20 ευρώ (+42,6%) και η BofA 13,88 ευρώ (+15,1%). Η Autonomous, με σύσταση “Outperform” και τιμή-στόχο 15,8 ευρώ, δίνει +31,0% από το χαμηλό. Ο μέσος όρος των στόχων διαμορφώνεται περίπου στα 16,17 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περίπου +34%. Στην Πειραιώς, η Deutsche Bank δίνει 8,95 ευρώ (+37,1% από τα 6,53 ευρώ), η Goldman Sachs 10,50 ευρώ (+60,8%), η J.P. Morgan 10,00 ευρώ (+53,1%), η UBS 10,20 ευρώ (+56,2%) και η BofA 8,85 ευρώ (+35,6%). Η Autonomous τοποθετείται πιο συντηρητικά, με σύσταση “Neutral” και τιμή-στόχο 7,8 ευρώ (+19,4% από το χαμηλό). Ο μέσος όρος κινείται κοντά στα 9,38 ευρώ, δηλαδή περίπου +43,6% από το χαμηλό.

Στην Alpha Bank, η Deutsche Bank δίνει 4,45 ευρώ (+50,8% από τα 2,95 ευρώ), η Goldman Sachs 5,10 ευρώ (+72,9%), η J.P. Morgan 4,30 ευρώ (+45,8%), η UBS 4,65 ευρώ (+57,6%) και η BofA 4,12 ευρώ (+39,7%). Η Autonomous, με σύσταση “Underperform” και τιμή-στόχο 3,1 ευρώ, δίνει μόλις +5,1% από το χαμηλό. Ο μέσος στόχος διαμορφώνεται περίπου στα 4,29 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περίπου +45,4%.

Απέναντι σε αυτές τις αποτιμήσεις, έχει αξία να θυμηθεί κανείς ότι οι τραπεζικές μετοχές, σε περιόδους έντονης πίεσης, έχουν δείξει ότι μπορούν να κινηθούν μέχρι και σε drawdowns της τάξης του 40% από τα υψηλά τους. Αυτά, όμως, εμφανίζονται όταν αλλάζει το ίδιο το υπόστρωμα: κρίσεις ρευστότητας, επιδείνωση ποιότητας ενεργητικού, απότομη αύξηση προβλέψεων.

Σήμερα, με την αγορά ήδη στο -25% έως -35%, μεγάλο μέρος αυτής της διαδρομής έχει ήδη διανυθεί. Από εδώ και κάτω, για να συνεχιστεί η πτώση με την ίδια ένταση, απαιτείται κάτι που να επηρεάζει τα βασικά μεγέθη: κέρδη, κεφάλαια, ποιότητα δανείων ή στρατηγική διανομών.

Στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο κλάδος εξακολουθεί να κινείται με διψήφια απόδοση ιδίων κεφαλαίων, cost of risk κοντά στις 50 μονάδες βάσης, ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και θετική πιστωτική δυναμική. Αυτά είναι τα δεδομένα πάνω στα οποία χτίζονται οι τιμές στόχου.

Το ταμπλό έχει ήδη διορθώσει σε βάθος, όμως οι ξένοι επενδυτικοί οίκοι ακόμη βλέπουν χώρο ψηλότερα, όχι χαμηλότερα. Η αγορά μπορεί να συνεχίσει να κλοτσάει νευρικά, να γράψει βίαιες ημερήσιες διακυμάνσεις, να τρομάξει κόσμο και να φέρει δεύτερες σκέψεις σε όσους μπήκαν αργά. Αυτό δημιουργεί μια σημαντική ασυμμετρία, με το περιθώριο πτώσης να έχει ήδη συρρικνωθεί, αλλά με το περιθώριο ανόδου να παραμένει ανοιχτό.

Μπορεί να υπάρξουν συνεδριάσεις με ένταση και γρήγορες κινήσεις, που θα δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά της αγοράς. Αυτές όμως κινούνται σε εύρος που δύσκολα ξεφεύγει πολύ πέρα από ένα μονοψήφιο έως χαμηλό διψήφιο ποσοστό, εκτός αν αλλάξει το ίδιο το story. Με τις σημερινές τιμές, ο κλάδος βρίσκεται πιο κοντά σε ζώνη απορρόφησης της πίεσης παρά σε αφετηρία νέας μεγάλης κατηφόρας. Σύμφωνα με τη διαγραμματική ανάλυση, τα σημεία με σημαντική στήριξη είναι για τη Eurobank το εύρος 3,32 με 3,00 ευρώ, για την Εθνική τα 12,60 με 12,10 ευρώ, για την Πειραιώς τα 6,80 με 6,50 ευρώ και για την Alpha τα 3,15 με 2,95 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

April 6, 2026