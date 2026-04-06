Τσουκαλάς: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα – Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα εκλογές

Την ανάγκη άμεσης προσφυγής στις κάλπες, τόνισε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης.

Οι λεονταρισμοί εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη περί μαχητικής αντιπαράθεσης με το «βαθύ κράτος» μπορούν να αντιμετωπισθούν είτε ως ύβρις απέναντι στους πολίτες που βλέπουν τον Πρωθυπουργό να προσβάλλει τη νοημοσύνη τους είτε ως ανέκδοτο.

Εκτός και αν ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να δώσει μάχη με τον εαυτό του. Γιατί το «βαθύ κράτος» είναι ο ίδιος. Οι υποκλοπές, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι απευθείας αναθέσεις, οι αναξιοκρατικές τοποθετήσεις, η εκτεταμένη διαφθορά και η προσπάθεια ελέγχου της δικαιοσύνης είναι όψεις μιας ενιαίας πολιτικής που έχει τη σφραγίδα του σημερινού Πρωθυπουργού.

Γι’ αυτό και πλέον όλοι αντιλαμβάνονται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα. Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα εκλογές για να ανακτήσει την αξιοπιστία της και απέναντι στους εταίρους μας και απέναντι στην ίδια την ελληνική κοινωνία».

