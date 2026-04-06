Υπεγράφη-στην-Αθήνα-η-συμφωνία-Ελλάδας-Ισραήλ-για-τους-εκτοξευτές-πυραύλων-puls

Τα υπουργεία Άμυνας του Ισραήλ και της Ελλάδας πραγματοποίησαν τελετή υπογραφής στην Αθήνα για συμφωνία που προβλέπει την προμήθεια πυραυλικών συστημάτων ακριβείας PULS από το Ισραήλ προς τον Ελληνικό Στρατό, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας.

Η συμφωνία ανέρχεται σε περίπου 2,3 δισ. σέκελ (περίπου 757,8 εκατ. δολάρια).

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι η συμφωνία εντάσσεται σε στρατηγική «διεύρυνσης των εξαγωγών αμυντικού εξοπλισμού ως βασικού εργαλείου για την ενίσχυση της ισχύος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, την προώθηση πολιτικών στόχων και τη στήριξη της αμυντικής βιομηχανίας και της οικονομίας».

Το σύστημα PULS, που κατασκευάζεται από την Elbit Systems, έχει εμβέλεια έως και 300 χιλιόμετρα και, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, θα συμβάλει στην προστασία των βορειοανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία, καθώς και των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή εξαρτημάτων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, η υλοποίηση της συμφωνίας θα ολοκληρωθεί σε τέσσερα χρόνια και θα ακολουθήσει δεκαετής περίοδος υποστήριξης και συντήρησης.

Η Ελλάδα και το Ισραήλ διατηρούν ισχυρούς οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς, έχουν πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και λειτουργούν κέντρο εκπαίδευσης πιλότων στη νότια Ελλάδα, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Παράλληλα, η Αθήνα βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την ανάπτυξη ενός αντιαεροπορικού και αντιπυραυλικού «θόλου» αξίας περίπου 3 δισ. ευρώ, σημειώνει το ισραηλινό μέσο.



