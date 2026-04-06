Φάμελλος:-Τα-«γαλάζια-αρπακτικά»-κλέβουν-τον-ιδρώτα-των-πολιτών⁠

Στο μείζον πρόβλημα της ακρίβειας αναφέρθηκε στις δηλώσεις του από την Καβάλα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ενώ σχολίασε και το τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ περιόδευσε στην αγορά της Καβάλας, συνομίλησε με εμπόρους, επιχειρηματίες και καταναλωτές και συναντήθηκε με το ΔΣ και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης.

Στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στο εκτεταμένο πρόβλημα ακρίβειας που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, στην αύξηση των κλειστών μαγαζιών σε κεντρικούς δρόμους, στη μεγάλη αύξηση της τιμής του πασχαλινού τραπεζιού, ενώ επανέλαβε και τις κοστολογημένες και κατατεθειμένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και της ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Η περιοδεία στην αγορά της Καβάλας απέδειξε αυτό που γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες. Υπάρχει ένα εκτεταμένο πρόβλημα ακρίβειας. Δυστυχώς, το πασχαλιάτικο τραπέζι θα κοστίζει υπερδιπλάσια απ’ ότι κόστιζε το 2019 και θα ξεπεράσει το μισό του βασικού μισθού.

Δεν αρκεί ούτε το δώρο του Πάσχα για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους για να καλυφθεί το πασχαλινό τραπέζι. Έχουμε υψηλό κόστος στα τρόφιμα, στην ενέργεια, όπου ήδη το diesel κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή που είχε προ της επιδότησης των διυλιστηρίων απ’ τον κ. Μητσοτάκη. Ενώ δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, γιατί λείπει ο 13ος μισθός των δημοσίων υπαλλήλων, η 13η σύνταξη και οι συλλογικές συμβάσεις. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Γι’ αυτό και αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο για να υπάρχει πραγματική “Ανάσταση” σε όλους τους τομείς».

Σχολιάζοντας το τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού υποστήριξε: «Δημοκρατία είναι να μην κλέβουν τον ιδρώτα των πολιτών οι γαλάζιες ακρίδες και τα γαλάζια αρπακτικά. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι το βαθύ κράτος. Είναι ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σχεδίασε και υλοποίησε ένα σχέδιο γαλάζιου παρακράτους σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό περιλαμβάνει δυστυχώς παρεμβάσεις και στη Δικαιοσύνη και επίθεση στους θεσμούς. Είναι αστείο να μας λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα λύσει το πρόβλημα με το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών. Ρωτώ: Δεν είναι και υπουργοί αλλά και βουλευτές της ΝΔ ελεγχόμενοι για σκάνδαλα; Πώς θα λύσει το πρόβλημα όταν είναι μπλεγμένοι και υπουργοί και βουλευτές; Αυτό είναι απλή υποκρισία. Να φύγει το συντομότερο το καθεστώς Μητσοτάκη για να υπάρχει “Ανάσταση” σε όλους τους τομείς».

