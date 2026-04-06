20-νεοφυείς-επιχειρήσεις-στο-νέο-κύκλο-του-envolvexl

Με αυξανόμενη διεθνή απήχηση και ξεκάθαρο αναπτυξιακό αποτύπωμα, άνοιξε τις πόρτες του ο τρίτος κύκλος του EnvolveXL, σε 20 νεοφυείς επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας τη δυναμική του προγράμματος ως καταλύτη καινοτομίας και ανάπτυξης. Το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης EnvolveXL, που αποτελεί την ναυαρχίδα του Envolve Entrepreneurship (https://envolveglobal.org), έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη της επενδυτικής ετοιμότητας αυτών των επιχειρήσεων και τη διασύνδεσή τους με την διεθνή επιχειρηματική κοινότητα.

Οι εταιρείες που επιλέχθηκαν στο φετινό κύκλο δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία και Ελβετία και εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα κλάδων όπως Τεχνολογίες Υγείας (Healthtech), Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Fintech), HRtech κ.ά., με κοινό παρονομαστή την ανάπτυξη λύσεων που συμβάλλουν στον ψηφιακό ή/και βιώσιμο μετασχηματισμό της οικονομίας. Πρόκειται για startups με εξωστρεφή προσανατολισμό, που στοχεύουν στην κλιμάκωση των εργασιών τους και τη διεθνή ανάπτυξη.

Το Envolve Entrepreneurship καλωσορίζει στον τρίτο κύκλο του EnvolveXL τις ακόλουθες ομάδες (αλφαβητικά):

AimaLabs (Healthtech / Biotech) – aimalabs.net

Apla (B2B / Marketplace) – getapla.com

Arcdot (Healthtech) – arcdot.ai

Avra AI (Creative Industry / Mediatech) – useavra.ai

Bubble Mom (Healthtech) – bubblemom.com

Cordella (Marketplace / Retail) – http://www.cordella.gr

Crowdcruit (HRtech) – crowdcruit.com

FitKit (Fitness / Marketplace) – fitkit.app

Humanlike AI (HRTech) – tryhumanlike.com

Joberos (HRTech) – joberos.com

Kiné Health (Longevity / Healthtech) – kinehealth.co

MyStudentFlat (Proptech) – mystudentflat.com

Ovly (Adtech / Personalcare) – ovly.gr

Pebole (Fintech) – pebole.com

QUALICIUS (B2B SaaS / Foodtech) – qualicius.com

Recharge (Energytech / Cleantech) – recharge.gr

Scoopterra (Analytics) – http://www.scoopterra.com

SeriousMind (HRtech / Gaming) – seriousmind.app

VitalPulse (Healthtech) – vitalpulse.me

Wasty (B2B / Analytics) – wasty.gr

Σε συνεργασία με τον οργανισμό Nέα Γεωργία Νέα Γενιά (https://newagri.org/), η νικήτρια ομάδα του Trophy-Τροφή Challenge, BlueCrete, έχει επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσει το πρώτο στάδιο επιτάχυνσης (Bootcamp) του EnvolveXL, όπου θα λάβει ουσιαστική υποστήριξη και καθοδήγηση για την επικύρωση του προϊόντος της.

Ο Managing Director του Envolve Entrepreneurship, Αλέξανδρος Νούσιας, δήλωσε: «Ο τρίτος κύκλος του EnvolveXL ξεκινά με ομάδες που ξεχώρισαν για τις ιδέες και την επιμονή τους. Αποστολή μας είναι να τις υποστηρίξουμε επιταχύνοντας την κατάκτηση των στόχων τους, φτάνοντας παράλληλα σε επενδυτική ετοιμότητα, καθώς επίσης και να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός δυναμικού δικτύου επιχειρήσεων με ουσιαστική επίδραση στην ελληνική και την παγκόσμια οικονομία.»

Το EnvolveXL, στοχεύει σε βάθος πενταετίας να υποστηρίξει συνολικά 100 startups ελληνικού ενδιαφέροντος προσφέροντάς τους τα εργαλεία, τη δικτύωση και την καθοδήγηση που απαιτούνται για την ανάπτυξή τους. Ήδη, από τους δύο πρώτους κύκλους του EnvolveXL, εννέα startups έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του προγράμματος ως μοχλού ενίσχυσης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με διεθνείς προοπτικές. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση και υποστήριξη του Libra Philanthropies (https://libraphilanthropies.org). Η υπεύθυνη επικοινωνίας του Libra Philanthropies, Εύα Σούλια, ανέφερε: «Η καινοτομία δεν γνωρίζει σύνορα και ο τρίτος κύκλος του EnvolveXL το αποδεικνύει περίτρανα. Στο Libra Philanthropies, στηρίζουμε με ενθουσιασμό αυτή την προσπάθεια, παρέχοντας στους νέους επιχειρηματίες τα εργαλεία για να μετατρέψουν το όραμά τους σε βιώσιμη πραγματικότητα. Η επιτυχία αυτών των 20 ομάδων είναι επιτυχία για ολόκληρο το οικοσύστημα, και δεσμευόμαστε να παραμείνουμε δίπλα τους σε κάθε βήμα προς την κορυφή».

Η έναρξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 6 Απριλίου, με την πρώτη συνάντηση του τρίτου κύκλου να ολοκληρώνεται με επιτυχία. Κατά τη διάρκεια της κλειστής εκδήλωσης οι ομάδες παρουσίασαν τα εγχειρήματά τους, αντάλλαξαν απόψεις και ενημερώθηκαν αναλυτικά για τα επόμενα βήματα του επιταχυντή.

Για τους επόμενους μήνες, οι ομάδες θα ακολουθήσουν ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και επιτάχυνσης της επιχείρησής τους – σε συνεργασία με πάνω από 60 έμπειρα στελέχη της αγοράς – με την κορύφωση του προγράμματος να πραγματοποιείται στις 16 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στο Founders Arena, την κεντρική εκδήλωση του EnvolveXL, οι ομάδες που θα επιλεγούν θα παρουσιάσουν ζωντανά τα εγχειρήματά τους σε επενδυτές και εκπροσώπους του οικοσυστήματος καινοτομίας, με στόχο την εξωστρέφεια και την άντληση επενδυτικών κεφαλαίων.