Ποιοτικές συναλλαγές για επιχειρήσεις. H ΑΙ μειώνει αβεβαιότητα και ενισχύει αποφάσεις. Γεωπολιτικοί παράγοντες και ρυθμιστικές εξελίξεις στη δυναμική της αγοράς

Η παγκόσμια αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) εισέρχεται σε μια περίοδο σταδιακής επαναφοράς, με τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές να επαναπροσδιορίζουν τις προτεραιότητές τους σε ένα περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας και συνεχών μεταβολών. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη της KPMG “Global M&A Outlook 2026”, το 2026 αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής, με τη στρατηγική πειθαρχία και τη βιώσιμη δημιουργία αξίας να βρίσκονται στο επίκεντρο των συναλλαγών.

Η βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών και η σταδιακή ομαλοποίηση του κόστους χρηματοδότησης ενισχύουν την εμπιστοσύνη στην αγορά, οδηγώντας σε επανεργοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Ωστόσο, οι οργανισμοί υιοθετούν πλέον πιο επιλεκτική προσέγγιση, δίνοντας έμφαση σε συναλλαγές που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική τους και ενισχύουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης. Οι πέντε βασικές δυνάμεις που διαμορφώνουν τη στρατηγική συναλλαγών το 2026:

1. Επαναφορά της δραστηριότητας με αυξημένα κριτήρια επιλογής

Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε ποιοτικές συναλλαγές με αυστηρή αξιολόγηση συνεργειών που ευθυγραμμίζονται με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

2. Private equity και αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων

Η υψηλή ρευστότητα και η ανάγκη επιστροφής κεφαλαίων ενισχύουν τόσο τις επενδύσεις, όσο και τις αποεπενδύσεις, με τα carve-outs να αναδεικνύονται σε βασικό εργαλείο αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων τους.

3. Τεχνολογία και Τεχνητή Νοημοσύνη ως επιταχυντές αξίας

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης βελτιώνει σημαντικά τη διαδικασία αξιολόγησης των αποφάσεων, βελτιώνοντας την ταχύτητα και την ποιότητα της ανάλυσης, ιδιαίτερα σε φάσεις όπως το due diligence και την αξιολόγηση επενδυτικών στόχων.

4. Διαρκείς προκλήσεις σε ένα σύνθετο περιβάλλον

Οι αποκλίσεις στις αποτιμήσεις, οι γεωπολιτικοί παράγοντες και οι ρυθμιστικές εξελίξεις συνεχίζουν να επηρεάζουν τη δυναμική της αγοράς.

5. Από τη στρατηγική στην υλοποίηση

Η επιτυχία των συναλλαγών εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα υλοποίησης και τη συστηματική διαχείριση κινδύνων.

Η Άρτεμις Πάνου, Partner, Deal Advisory, KPMG στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά: «Το 2026 σηματοδοτεί μια σαφή μετατόπιση προς πιο ώριμες και στρατηγικά στοχευμένες συναλλαγές. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, οι οργανισμοί καλούνται να ισορροπήσουν μεταξύ ανάπτυξης και διαχείρισης κινδύνου, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν διατηρήσιμη αξία. Παράλληλα, η ικανότητα υλοποίησης αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα διαφοροποίησης. Οι επιχειρήσεις που θα ξεχωρίσουν είναι εκείνες που θα συνδυάσουν σαφή στρατηγική κατεύθυνση με πειθαρχημένη εκτέλεση και αξιοποίηση της τεχνολογίας, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις προκλήσεις της νέας εποχής των M&A».