AEGEAN: Πληρότητες που ξεπερνούν το 75% στις πτήσεις για το Πάσχα – Οι top προορισμοί εσωτερικού και εξωτερικού

Ισχυρή παραμένει η ζήτηση για τα ταξίδια και φέτος το Πάσχα με τη μέση πληρότητα των πτήσεων της AEGEAN να ξεπερνά το 75% τόσο στο δίκτυο εσωτερικού, όσο και στο δίκτυο εξωτερικού.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, σε κοντινά επίπεδα με πέρυσι, με ορισμένους μάλιστα προορισμούς να ξεπερνούν σε πληρότητα το 85%, κυρίως στο δίκτυο εξωτερικού.

Οι προορισμοί

Αν και η έναρξη του πολέμου οδήγησε σε αυξημένες ακυρώσεις πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή, ωστόσο η ζήτηση των Ελλήνων παραμένει σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα συγκριτικά με το Πάσχα του 2025, προσανατολισμένη κυρίως σε προορισμούς της Ιβηρικής, το Μαρόκο αλλά και τις Σκανδιναβικές χώρες.

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την περσινή χρονιά ο εορτασμός του Πάσχα για Καθολικούς και Ορθοδόξους συνέπεσε χρονικά, γεγονός που επηρέασε θετικά τις συνολικές πληρότητες. Παρόλο που φέτος οι δύο περίοδοι δεν συμπέφτουν, η κίνηση καταγράφεται στα ίδια επίπεδα.

Οι πέντε (5) top προορισμοί του εξωτερικού από/προς Αθήνα είναι Στοκχόλμη, Ελσίνκι, Μπολόνια, Λουξεμβούργο και Μπιλμπάο ενώ οι πέντε (5) προορισμοί του εσωτερικού από/προς Αθήνα είναι Κάρπαθος, Σάμος, Αλεξανδρούπολη, Λέρος και Ιωάννινα.

Στους πέντε (5) top προορισμούς εξωτερικού από/προς Θεσσαλονίκη είναι η Βαρκελώνη, Βρυξέλλες, Μιλάνο, Λάρνακα, Ρώμη ενώ στο δίκτυο εσωτερικού οι πέντε (5) top προορισμοί είναι η Κως, η Σαντορίνη, η Λήμνος, η Ρόδος και η Μύκονος.

Πότε κορυφώνονται οι πτήσεις της εξόδου

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του εθνικού μας αερομεταφορέα, στο δίκτυο εσωτερικού καταγράφεται αυξημένη κίνηση της τάξης του 82% από το αεροδρόμιο της Αθήνας τη Μεγάλη Πέμπτη, ενώ στο δίκτυο εξωτερικού η κορύφωση παρατηρείται τη Δευτέρα του Πάσχα, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 87%.

Αντίστοιχα, από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης η κίνηση αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη τη Δευτέρα του Πάσχα. Ειδικότερα, στο δίκτυο εσωτερικού οι πληρότητες εκτιμάται ότι θα φτάσουν το 72%, ενώ στις πτήσεις εξωτερικού την ίδια ημέρα θα αγγίξουν το 96%.

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι Έλληνες έχουν προγραμματίσει εγκαίρως τα ταξίδια τους, ιδιαίτερα για προορισμούς του εξωτερικού και για περιόδους αυξημένης ζήτησης. Ωστόσο, για όσους δεν πρόλαβαν να οργανώσουν νωρίς τις αποδράσεις τους, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές και ευκαιρίες για ταξίδια σε δημοφιλείς πόλεις, όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, η Ρώμη, η Πράγα, το Ζάγκρεμπ, αλλά και το Ντουμπρόβνικ.