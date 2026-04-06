axios:-ΗΠΑ-και-Ιράν-συζητούν-εκεχειρία-45-ημερών,-μικρές-οι-πιθανότητες-για-συμφωνία-εντός-48-ωρών

Σε εξέλιξη βρίσκονται παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για πιθανή κατάπαυση πυρός 45 ημερών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τη συμμετοχή περιφερειακών διαμεσολαβητών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πιθανότητες επίτευξης ακόμη και προσωρινής συμφωνίας μέσα στις επόμενες 48 ώρες παραμένουν περιορισμένες, ενώ η Τεχεράνη εκφράζει ανησυχία για επανάληψη μοντέλων εκεχειρίας που εφαρμόστηκαν σε Γάζα και Λίβανο.

Διαπραγματεύσεις μέσω περιφερειακών διαμεσολαβητών

Σύμφωνα με το Axios, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και ομάδα περιφερειακών διαμεσολαβητών συζητούν το ενδεχόμενο μιας 45ήμερης κατάπαυσης πυρός, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για μόνιμο τερματισμό του πολέμου.

Το αμερικανικό μέσο επικαλείται τέσσερις πηγές από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και την ευρύτερη περιοχή που έχουν γνώση των συνομιλιών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται μέσω Πακιστάν, Αιγύπτου και Τουρκίας, ενώ χρησιμοποιείται και απευθείας επικοινωνία μέσω γραπτών μηνυμάτων μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

«Μικρές πιθανότητες συμφωνίας μέσα σε 48 ώρες»

Οι πηγές που επικαλείται το Axios εκτιμούν ότι οι πιθανότητες επίτευξης ακόμη και μερικής συμφωνίας εντός των επόμενων 48 ωρών χαρακτηρίζονται περιορισμένες.

Ιρανοί αξιωματούχοι φέρονται να ξεκαθάρισαν προς τους διαμεσολαβητές ότι δεν επιθυμούν να βρεθούν σε κατάσταση ανάλογη με εκείνη της Γάζας ή του Λιβάνου, όπου συμφωνίες κατάπαυσης πυρός υπάρχουν σε τυπικό επίπεδο, αλλά – όπως υποστηρίζουν – οι επιθέσεις μπορούν να επαναληφθούν ανά πάσα στιγμή.

Χωρίς επιβεβαίωση από ανεξάρτητες πηγές

Σύμφωνα με το Reuters, δεν κατέστη δυνατή η άμεση ανεξάρτητη επιβεβαίωση των πληροφοριών για τις συνομιλίες, γεγονός που υπογραμμίζει τη ρευστότητα της κατάστασης και την αβεβαιότητα γύρω από ενδεχόμενη αποκλιμάκωση.

Οι διπλωματικές κινήσεις καταγράφονται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με εκατέρωθεν απειλές και στρατιωτικές επιχειρήσεις να αυξάνουν τον κίνδυνο ευρύτερης σύγκρουσης.