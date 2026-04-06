Fuel Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα – Πώς να κάνετε αίτηση

Μέσω του vouchers.gov.gr μπορούν να υποβάλουν από σήμερα, 6 Απριλίου, οι δικαιούχοι την αίτησή τους για την επιδότηση καυσίμων μέσω του Fuel Pass. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων, που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, για τη στήριξη πολιτών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, απόρροια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και TN, Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη.

Fuel Pass: Η επιδότηση έως 60 ευρώ και η διαδικασία βήμα-βήμα

Ειδικότερα, οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και εισάγουν κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό τους από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr). Στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, επιλέγουν ή συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση και δηλώνουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Επισημαίνεται ότι η επιδότηση μπορεί να ληφθεί είτε μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους είτε μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης, με δήλωση του IBAN. Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ. Όσοι υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα σήμερα, Μ. Δευτέρα, θα λάβουν το ποσό της επιδότησης εντός 48 ωρών, δηλαδή μέχρι και τη Μ. Τετάρτη. Όσοι πολίτες υποβάλλουν αίτηση από τη Μ. Τετάρτη και μετά, θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Fuel Pass 2026: Tα ποσά της επιδότησης

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Ωστόσο τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει ενεργό στην κάρτα μέχρι τέλος Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν το https://vouchers.gov.gr/fuelpass/appfront. Το Fuel Pass εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος που φτάνει τα 130 εκατ. ευρώ στο δίμηνο.

Τι κερδίζει ο καταναλωτής με το Fuel Pass

Όπως έγραφε το -, το Fuel Pass δεν μειώνει την τιμή στην αντλία, αλλά δίνει ένα συγκεκριμένο ποσό που χρησιμοποιείται απευθείας για την πληρωμή καυσίμων ή μετακίνησης. Αυτό σημαίνει ότι, στην περίπτωση της ψηφιακής κάρτας, ο καταναλωτής πληρώνει επιτόπου χρησιμοποιώντας την επιδότηση και επιβαρύνεται μόνο για τυχόν επιπλέον ποσό, χωρίς να αλλάζει η ίδια η τιμή της αγοράς.

Το πραγματικό όφελος εξαρτάται από την πορεία των τιμών: Aν αυτές αυξηθούν, το ποσό «εξαντλείται» πιο γρήγορα, ενώ αν υποχωρήσουν, διαρκεί περισσότερο. Την ίδια στιγμή, οι τιμές στην αγορά καυσίμων διαμορφώνονται καθημερινά με βάση τη διεθνή αγορά και όχι με βάση τα μέτρα στήριξης, γεγονός που σημαίνει ότι η επιδότηση δεν ανακόπτει τις αυξήσεις αλλά απλώς περιορίζει προσωρινά την επιβάρυνση.

Fuel Pass 2026: Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι φυσικά πρόσωπα – συμπεριλαμβανομένων ελεύθερων επαγγελματιών – που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και διαθέτουν όχημα σε κυκλοφορία. Η επιλεξιμότητα καθορίζεται με βάση το οικογενειακό εισόδημα, το οποίο για τους άγαμους φτάνει έως τις 25.000 ευρώ, για τους έγγαμους έως τις 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες διαμορφώνεται έως τις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο.

Κατηγορία δικαιούχων Εισοδηματικό όριο Άγαμοι έως 25.000 € Έγγαμοι έως 35.000 € + 5.000 € ανά παιδί Μονογονεϊκές οικογένειες έως 39.000 € + 5.000 € ανά παιδί

Συνολικά, περίπου 3,1 εκατ. πολίτες πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή σχεδόν το 78% των ιδιοκτητών οχημάτων στη χώρα, γεγονός που δείχνει τη διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων.

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του Fuel Pass – Πού και για πόσο χρησιμοποιείται η επιδότηση

Η χορήγηση της επιδότησης συνδέεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν τόσο την κατάσταση του οχήματος όσο και τα στοιχεία του δικαιούχου. Για να εγκριθεί η αίτηση, το όχημα θα πρέπει να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να έχουν εξοφληθεί πλήρως τα τέλη κυκλοφορίας. Παράλληλα, η επιδότηση αφορά ένα όχημα ανά ΑΦΜ, ενώ το όχημα μπορεί να είναι είτε σε πλήρη κυριότητα είτε σε συνιδιοκτησία ή ακόμη και μέσω leasing, αρκεί να δηλώνεται από έναν μόνο δικαιούχο.

Προϋπόθεση Τι ισχύει Όχημα Να είναι σε κυκλοφορία (όχι σε ακινησία) Ασφάλιση Υποχρεωτικά ενεργή Τέλη κυκλοφορίας Πλήρως εξοφλημένα Δήλωση Ένα όχημα ανά ΑΦΜ Ιδιοκτησία Κυριότητα, συνιδιοκτησία ή leasing Χρήση Δηλώνεται από έναν μόνο δικαιούχο

Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματους ελέγχους μέσω της ΑΑΔΕ και των ασφαλιστικών βάσεων, απορρίπτοντας άμεσα αιτήσεις σε περιπτώσεις ανασφάλιστων οχημάτων ή εκκρεμοτήτων στα τέλη κυκλοφορίας. Η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια καυσίμων, σε MMM και ταξί, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο χρήσης της. Η ισχύς της επιδότησης διαρκεί έως τις 31 Ιουλίου 2026, ανεξάρτητα από το πότε θα υποβληθεί η αίτηση, ενώ μετά τη λήξη της προθεσμίας το υπόλοιπο ποσό επιστρέφεται στο Δημόσιο.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς μετά την οριστικοποίηση δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση και λάθη σε IBAN ή στοιχεία επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις. Η επιλογή τρόπου πληρωμής είναι κρίσιμη: η ψηφιακή κάρτα προσφέρει μεγαλύτερη ενίσχυση αλλά περιορίζει τη χρήση, ενώ η κατάθεση σε IBAN δίνει ευελιξία αλλά μικρότερο ποσό.

Παράλληλα, η ψηφιακή κάρτα δεν επιτρέπει ανάληψη μετρητών και λειτουργεί μόνο για συγκεκριμένες δαπάνες μετακίνησης, ενώ απενεργοποιείται αυτόματα στο τέλος Ιουλίου. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες θα πρέπει να αξιοποιήσουν εγκαίρως το ποσό, καθώς τυχόν υπόλοιπο δεν μεταφέρεται και χάνεται, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη σωστή και έγκαιρη χρήση της επιδότησης.