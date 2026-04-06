fuel-pass:-Μετά-το-«έμφραγμα»-στην-πλατφόρμα,-με-βάση-το-τελευταίο-ψηφίο-του-ΑΦΜ-οι-αιτήσεις

Στο σύστημα υποβολής αιτήσεων που είδαμε στα προηγούμενα fuel pass αποφάσισαν να προχωρήσουν τελικά τα συναρμόδια υπουργεία προκειμένου να ομαλοποιηθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εφαρμογής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιείται τις επόμενες ημέρες με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων, ως εξής:

· Την Τρίτη 7 Απριλίου 2026, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 και 3.

· Την Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, η πλατφόρμα ανοίγει για όσους έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

· Την Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, σειρά έχουν οι δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026 και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις 30 Απριλίου, η πλατφόρμα θα είναι ξανά ανοιχτή για όλους, χωρίς περιορισμούς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας καταγράφηκε ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα, που οδήγησε σε επιβάρυνση των υπολογιστικών συστημάτων και καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση. Σημειώνεται ότι τις πρώτες ώρες περισσότεροι από 160.000 πολίτες υπέβαλαν αίτηση, ενώ τα logins ξεπέρασαν τα 3.000 ανά δευτερόλεπτο.

Για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή έχουν απορίες, λειτουργεί helpdesk στο 2102154173 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00), ενώ υπάρχει και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω -.