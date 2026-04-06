Fuel Pass: Ξεκινούν οι αιτήσεις – Η επιδότηση έως 60 ευρώ και η διαδικασία βήμα-βήμα

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για το Fuel Pass, με επιδότηση έως 60 ευρώ, που καλύπτει μέρος του αυξημένου κόστους καυσίμων και μετακίνησης για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου.

Από σήμερα, Μ. Δευτέρα (στις 17:00), ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο Fuel Pass, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου και τις πρώτες πληρωμές να πραγματοποιούνται μέσα σε περίπου 48 ώρες από την υποβολή. Το μέτρο αφορά το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου και αποτελεί την κεντρική παρέμβαση της κυβέρνησης για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος καυσίμων και μετακίνησης.

Το Fuel Pass εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος που φτάνει τα 130 εκατ. ευρώ για το συγκεκριμένο δίμηνο.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα Fuel Pass, η φετινή επιδότηση είναι πιο «συμπυκνωμένη» χρονικά, καθώς καλύπτει δύο μήνες αντί για τρίμηνο. Το μέτρο έχει διπλό στόχο: αφενός να στηρίξει τους ιδιοκτήτες οχημάτων και αφετέρου να καλύψει ευρύτερα το κόστος μετακίνησης, καθώς η χρήση της επιδότησης δεν περιορίζεται μόνο στα καύσιμα αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και σε ταξί για την πληρωμή διαδρομών μέχρι την εξάντληση του ποσού της επιδότησης. Οι δικαιούχοι μπορούν να εξαντλήσουν το ποσόν και εφάπαξ για ένα μόνο γέμισμα ενώ, σε κάθε περίπτωση, το ποσόν της επιδότησης θα πρέπει να δαπανηθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου 2026.

Καύσιμα: Το ράλι του πετρελαίου «ροκανίζει» Fuel Pass και επιδότηση στο ντίζελ

Τι κερδίζει ο καταναλωτής με το Fuel Pass

Το Fuel Pass δεν μειώνει την τιμή στην αντλία, αλλά δίνει ένα συγκεκριμένο ποσό που χρησιμοποιείται απευθείας για την πληρωμή καυσίμων ή μετακίνησης. Αυτό σημαίνει ότι, στην περίπτωση της ψηφιακής κάρτας, ο καταναλωτής πληρώνει επιτόπου χρησιμοποιώντας την επιδότηση και επιβαρύνεται μόνο για τυχόν επιπλέον ποσό, χωρίς να αλλάζει η ίδια η τιμή της αγοράς. Το πραγματικό όφελος εξαρτάται από την πορεία των τιμών: αν αυτές αυξηθούν, το ποσό «εξαντλείται» πιο γρήγορα, ενώ αν υποχωρήσουν, διαρκεί περισσότερο. Την ίδια στιγμή, οι τιμές στην αγορά καυσίμων διαμορφώνονται καθημερινά με βάση τη διεθνή αγορά και όχι με βάση τα μέτρα στήριξης, γεγονός που σημαίνει ότι η επιδότηση δεν ανακόπτει τις αυξήσεις αλλά απλώς περιορίζει προσωρινά την επιβάρυνση.

Τα ποσά της επιδότησης

Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής. Για τα ΙΧ, η ενίσχυση φτάνει τα 50 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα 60 ευρώ στα νησιά όταν επιλεγεί ψηφιακή κάρτα, ενώ διαμορφώνεται στα 40 ευρώ και 50 ευρώ αντίστοιχα σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN). Για τις μοτοσυκλέτες, τα ποσά ανέρχονται σε 30 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα και 35 ευρώ στα νησιά με ψηφιακή κάρτα, ενώ περιορίζονται σε 25 ευρώ και 30 ευρώ αντίστοιχα μέσω IBAN.

Κατηγορία Ηπειρωτική Ελλάδα (ψηφιακή κάρτα) Νησιωτική Ελλάδα (ψηφιακή κάρτα) Ηπειρωτική Ελλάδα (IBAN) Νησιωτική Ελλάδα (IBAN) Αυτοκίνητο 50 € 60 € 40 € 50 € Μοτοσυκλέτα 30 € 35 € 25 € 30 €

Η διαφοροποίηση των ποσών συνδέεται τόσο με το αυξημένο κόστος μεταφορών στις νησιωτικές περιοχές όσο και με την επιλογή του τρόπου πληρωμής.

Η ψηφιακή κάρτα δίνει υψηλότερη επιδότηση, καθώς «δεσμεύει» τη χρήση της αποκλειστικά για μετακινήσεις, ενώ η επιλογή IBAN προσφέρει ευελιξία αλλά χαμηλότερο ποσό.

Στην πράξη, η ενίσχυση αντιστοιχεί περίπου σε 30–36 λεπτά ανά λίτρο καυσίμου, με βάση τη μέση κατανάλωση, γεγονός που δείχνει το πραγματικό εύρος της παρέμβασης.

Οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι φυσικά πρόσωπα – συμπεριλαμβανομένων ελεύθερων επαγγελματιών – που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και διαθέτουν όχημα σε κυκλοφορία. Η επιλεξιμότητα καθορίζεται με βάση το οικογενειακό εισόδημα, το οποίο για τους άγαμους φτάνει έως τις 25.000 ευρώ, για τους έγγαμους έως τις 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες διαμορφώνεται έως τις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο.

Κατηγορία δικαιούχων Εισοδηματικό όριο Άγαμοι έως 25.000 € Έγγαμοι έως 35.000 € + 5.000 € ανά παιδί Μονογονεϊκές οικογένειες έως 39.000 € + 5.000 € ανά παιδί

Συνολικά, περίπου 3,1 εκατ. πολίτες πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή σχεδόν το 78% των ιδιοκτητών οχημάτων στη χώρα, γεγονός που δείχνει τη διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων.

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του Fuel Pass

Η χορήγηση της επιδότησης συνδέεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν τόσο την κατάσταση του οχήματος όσο και τα στοιχεία του δικαιούχου. Για να εγκριθεί η αίτηση, το όχημα θα πρέπει να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να έχουν εξοφληθεί πλήρως τα τέλη κυκλοφορίας. Παράλληλα, η επιδότηση αφορά ένα όχημα ανά ΑΦΜ, ενώ το όχημα μπορεί να είναι είτε σε πλήρη κυριότητα είτε σε συνιδιοκτησία ή ακόμη και μέσω leasing, αρκεί να δηλώνεται από έναν μόνο δικαιούχο.

Προϋπόθεση Τι ισχύει Όχημα Να είναι σε κυκλοφορία (όχι σε ακινησία) Ασφάλιση Υποχρεωτικά ενεργή Τέλη κυκλοφορίας Πλήρως εξοφλημένα Δήλωση Ένα όχημα ανά ΑΦΜ Ιδιοκτησία Κυριότητα, συνιδιοκτησία ή leasing Χρήση Δηλώνεται από έναν μόνο δικαιούχο

Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματους ελέγχους μέσω της ΑΑΔΕ και των ασφαλιστικών βάσεων, απορρίπτοντας άμεσα αιτήσεις σε περιπτώσεις ανασφάλιστων οχημάτων ή εκκρεμοτήτων στα τέλη κυκλοφορίας.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση κωδικών Taxisnet ή μέσω ΚΕΠ. Η διαδικασία περιλαμβάνει την είσοδο στο σύστημα, την επιβεβαίωση στοιχείων (κινητό, -), τη δήλωση οχήματος και την επιλογή τρόπου πληρωμής.

Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματες διασταυρώσεις για εισόδημα, ιδιοκτησία και στοιχεία οχήματος, χωρίς να απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών. Μετά την έγκριση, αποστέλλεται SMS και - για την ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας, η οποία χρησιμοποιείται μέσω κινητού τηλεφώνου με ανέπαφες συναλλαγές.

Η πίστωση του ποσού γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών είτε στην κάρτα είτε στον τραπεζικό λογαριασμό.

Πού και για πόσο χρησιμοποιείται η επιδότηση

Η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια καυσίμων, σε μέσα μαζικής μεταφοράς και σε ταξί, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο χρήσης της. Η ισχύς της επιδότησης διαρκεί έως τις 31 Ιουλίου 2026, ανεξάρτητα από το πότε θα υποβληθεί η αίτηση, ενώ μετά τη λήξη της προθεσμίας το υπόλοιπο ποσό επιστρέφεται στο Δημόσιο.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς μετά την οριστικοποίηση δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση και λάθη σε IBAN ή στοιχεία επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις.

Η επιλογή τρόπου πληρωμής είναι κρίσιμη: η ψηφιακή κάρτα προσφέρει μεγαλύτερη ενίσχυση αλλά περιορίζει τη χρήση, ενώ η κατάθεση σε IBAN δίνει ευελιξία αλλά μικρότερο ποσό. Παράλληλα, η ψηφιακή κάρτα δεν επιτρέπει ανάληψη μετρητών και λειτουργεί μόνο για συγκεκριμένες δαπάνες μετακίνησης, ενώ απενεργοποιείται αυτόματα στο τέλος Ιουλίου.

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες θα πρέπει να αξιοποιήσουν εγκαίρως το ποσό, καθώς τυχόν υπόλοιπο δεν μεταφέρεται και χάνεται, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη σωστή και έγκαιρη χρήση της επιδότησης.