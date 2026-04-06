reuters:-Το-Ιράκ-θα-μπορούσε-να-αποκαταστήσει-τις-εξαγωγές-πετρελαίου-στα-προπολεμικά-επίπεδα-εντός-μιας-εβδομάδας,-εάν-ανοίξει-ξανά-το-Ορμούζ

Το Ιράκ θα μπορούσε να αποκαταστήσει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου σε περίπου 3,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα εντός μιας εβδομάδας, υπό την προϋπόθεση ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν και θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο επικεφαλής της κρατικής εταιρείας πετρελαίου της Basra Oil.

Μεταξύ των παραγωγών πετρελαίου του Κόλπου, το Ιράκ έχει υποστεί τη μεγαλύτερη πτώση στα έσοδα από το πετρέλαιο ως αποτέλεσμα του ουσιαστικού κλεισίματος του Στενού, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, επειδή δεν διαθέτει εναλλακτικές οδούς αποστολής.

Ωστόσο, η χώρα, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός στον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών, μπορεί να αποκαταστήσει γρήγορα την παραγωγή στα επίπεδα πριν από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου που οδήγησαν στο ουσιαστικό κλείσιμο της πλωτής οδού. Το Στενό είναι συνήθως η διαδρομή για περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και LNG.

Μέχρι στιγμής το Ιράν έχει δώσει μόνο προφορικές υποσχέσεις

Ο Μπάσεμ Αμπντούλ Καρίμ δήλωσε ότι το Ιράν έχει μέχρι στιγμής παράσχει μόνο προφορικές εγγυήσεις που θα επέτρεπαν στα ιρακινά δεξαμενόπλοια να διέλθουν από το Στενό.

«Δεν έχουμε λάβει κανένα επίσημο έγγραφο σχετικά με την άδεια διέλευσης ιρακινών δεξαμενόπλοιων», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters.

Είπε ότι η παραγωγή από τα νότια πετρελαιοπηγήματα του Ιράκ ήταν περίπου 900.000 βαρέλια την ημέρα, αλλά εάν τελειώσει ο πόλεμος και διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση από το Στενό, οι εξαγωγές θα μπορούσαν να φτάσουν τα 3,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα μέσα σε μια εβδομάδα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βρέξει «κόλαση» στην Τεχεράνη, εκτός εάν καταλήξει σε συμφωνία μέχρι το τέλος της Τρίτης που θα επέτρεπε την κυκλοφορία να κινείται μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Απότομη πτώση της παραγωγής πετρελαίου στο Ιράκ

Τον περασμένο μήνα, η παραγωγή πετρελαίου του Ιράκ μειώθηκε κατά περίπου 80% σε περίπου 800.000 βαρέλια την ημέρα, δήλωσαν Ιρακινοί αξιωματούχοι ενέργειας στο Reuters τον περασμένο μήνα, καθώς ο πόλεμος σήμαινε ότι το Ιράκ δεν μπορούσε να εξάγει και οι δεξαμενές αποθήκευσης ήταν γεμάτες.

Με περιορισμένες δυνατότητες για το ιρακινό πετρέλαιο, η παραγωγή από το κοίτασμα Rumaila μειώθηκε σε περίπου 400.000 bpd, από περίπου 1,35 εκατομμύρια bpd πριν από τη σύγκρουση, και στο κοίτασμα Zubair το επίπεδο ήταν περίπου 300.000 bpd, μειωμένο κατά 340.000 bpd πριν από τον πόλεμο, δήλωσε ο Αμπντούλ Καρίμ.

Πολλά μικρότερα πεδία λειτουργούν σε περιορισμένα επίπεδα για να διασφαλιστεί η συνεχής παραγωγή σχετικού αερίου, που χρησιμοποιείται στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας, ενώ οι διακοπές λειτουργίας σε άλλες εγκαταστάσεις έχουν χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, πρόσθεσε.

Η παραγωγή από τα κοιτάσματα του Ιράκ ήταν περίπου 4,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα πριν από τον πόλεμο, κάτι που θα έπρεπε να αφήνει αρκετό περιθώριο για εξαγωγή 3,4 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, ακόμη και αν ληφθούν υπόψη οι ζημιές που σχετίζονται με τον πόλεμο.

Η παραγωγή φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα στη Βασόρα έχει μειωθεί σε περίπου 700 εκατομμύρια κυβικά πόδια την ημέρα, σε σύγκριση με περίπου 1,1 δισεκατομμύριο κυβικά πόδια ανά τρίμηνο την ημέρα πριν από τον πόλεμο, κυρίως λόγω της μειωμένης παραγωγής πετρελαίου, δήλωσε ο Αμπντούλ Καρίμ.

Κάλυψη της ζήτησης διυλιστηρίων

Για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης, η BOC στέλνει περίπου 400.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα στο βόρειο Ιράκ. Αυτό περιλαμβάνει περίπου 150.000 βαρέλια την ημέρα με φορτηγά και περίπου 250.000 βαρέλια την ημέρα μέσω εγχώριου αγωγού, για την τροφοδοσία διυλιστηρίων που έχουν ζήτηση περίπου 500.000 βαρέλια την ημέρα.

Η παραγωγή από τα βόρεια κοιτάσματα του Κιρκούκ είναι περίπου 380.000 βαρέλια την ημέρα, δήλωσε ο Αμπντούλ Καρίμ.

Ερωτηθείς για τον αντίκτυπο των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ο Αμπντούλ Καρίμ είπε ότι οι επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις προκάλεσαν «σημαντικές απώλειες στη συνέχεια της παραγωγής και των πετρελαϊκών δραστηριοτήτων», προσθέτοντας ότι τόσο ξένες όσο και ιρακινές εταιρείες παροχής υπηρεσιών έχουν στοχοποιηθεί.

Μια επίθεση με δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευσε το πετρελαιοπηγείο Ρουμάιλα το Σάββατο τραυμάτισε τρεις Ιρακινούς εργάτες, δήλωσαν στο Reuters πηγές ασφαλείας και ενέργειας.

Ο Αμπντούλ Καρίμ δήλωσε ότι η επίθεση στο βόρειο τμήμα του κοιτάσματος Ρουμάιλα έπληξε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών πετρελαϊκών πεδίων Schlumberger και Baker Hughes, προκαλώντας πυρκαγιά που αργότερα τέθηκε υπό έλεγχο.

Ούτε η Schlumberger ούτε η Baker Hughes απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.