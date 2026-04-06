wall-street:-Ανεβαίνουν-τα-futures-με-το-βλέμμα-στην-ενίσχυση-των-τιμών-του-πετρελαίου

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τις αμερικανικές μετοχές κινούνται ανοδικά μετά από μια θετική εβδομάδα για τις αγορές, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν, ενώ οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν επίσης άνοδο.

Τα futures του Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκαν κατά 74 μονάδες ή 0,1%, περιορίζοντας τις απώλειες από την προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ τα συμβόλαια του S&P 500 και του Nasdaq-100 σημείωσαν αύξηση 0,4% και 0,7% αντίστοιχα.

Οι αρχικές απώλειες περιορίστηκαν μετά από δημοσίευμα του Reuters ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν παραλάβει σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το οποίο, αν εγκριθεί, θα οδηγήσει σε άμεση κατάπαυση του πυρός και επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Το σχέδιο, που θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή ακόμη και τη Δευτέρα, καταρτίστηκε από το Πακιστάν, σύμφωνα με ανώνυμη πηγή που επικαλείται το Reuters.

Παράλληλα, το Axios ανέφερε ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και ομάδα περιφερειακών μεσολαβητών συζητούν τους όρους μιας πιθανής εκεχειρίας διάρκειας 45 ημερών, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου, αν και οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας πριν από την προθεσμία της Τρίτης παραμένουν περιορισμένες.

Η Wall Street προέρχεται από ισχυρή εβδομάδα, με τον S&P 500 να καταγράφει σχεδόν 6% άνοδο, τερματίζοντας ένα πτωτικό σερί πέντε εβδομάδων και σημειώνοντας την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση από τα τέλη Νοεμβρίου. Ο Dow Jones και ο Nasdaq έθεσαν επίσης τέλος στις εβδομαδιαίες απώλειες τους, με τον πρώτο να ενισχύεται κατά 3% και τον δεύτερο κατά 4,4%.

Τα κέρδη όμως συνοδεύτηκαν από έντονες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν και προσπάθησαν να εκτιμήσουν πότε θα λήξει η σύγκρουση.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα πλήξει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τις γέφυρες του Ιράν, εάν το Στενό του Ορμούζ δεν ανοίξει έως την Τρίτη. «Η Τρίτη θα είναι ημέρα επιθέσεων σε μονάδες παραγωγής ενέργειας και γέφυρες, όλα μαζί, στο Ιράν. Δεν θα υπάρξει τίποτα παρόμοιο!!!», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις στην αρχή της εβδομάδας. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate για τον Μάιο υποχώρησε περίπου 2% στα 109,7 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το διεθνές benchmark κατέγραψε πτώση περίπου 1% στα 108,3 δολάρια ανά βαρέλι στις 4:40 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης.

Η Δευτέρα είναι η πρώτη συνεδρίαση στην οποία οι επενδυτές μπορούν να αντιδράσουν στα στοιχεία απασχόλησης του Μαρτίου, που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, καθώς οι αγορές στις ΗΠΑ ήταν κλειστές λόγω της Μεγάλης Παρασκευής. Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε 178.000 θέσεις εργασίας τον Μάρτιο, σημαντικά περισσότερες από τις 59.000 που ανέμενε η αγορά, σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση του Dow Jones, ενώ το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,3% από 4,4%, κυρίως λόγω της μείωσης της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό.

Όπως τόνισε ο Ράιαν Γουέλντον, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην IFM Investors, «Τα στοιχεία απασχόλησης του Μαρτίου δείχνουν ισχυρή ανάκαμψη σε σχέση με τα αδύναμα δεδομένα του Φεβρουαρίου, ωστόσο δεν αναμένεται να καθησυχάσουν πλήρως τις αγορές, καθώς μια πιο προσεκτική ανάγνωση υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας παραμένει εύθραυστη. Τα στοιχεία για τις απολύσεις αυξήθηκαν για πρώτη φορά σε τρεις μήνες, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας παρέμειναν χαμηλότερες των προσδοκιών. Οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου είναι πιθανό να οδηγήσουν σε αυξημένο κόστος εισροών και τελικά σε υψηλότερο πληθωρισμό».